Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim Collins, számos nagy sikerű menedzsmentkönyv szerzője.","shortLead":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim...","id":"20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a48425-1751-467f-ad29-f7415562f9a8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","timestamp":"2020. január. 26. 19:15","title":"A legjobbakat ne a legnagyobb problémákra, hanem a legnagyobb lehetőségekre állítsuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság.","shortLead":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon...","id":"20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abd1a8c-9e90-422f-8d2f-64fd77d7be06","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","timestamp":"2020. január. 27. 10:39","title":"HVG-plakátok: első fokon nyertünk a Mahir Cityposterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b12ba01-3a8f-42e9-9f7d-fba1f7e351f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Adnan Polat cégét bízta meg a külügyminisztérium alatt működő exportfejlesztési ügynökség a Türk Tanáccsal való kapcsolattartással. A vállalat 2016 óta kereskedőházakat üzemeltet Törökországban, és bár egyet a szíriai háború miatt bezár, mégis havonta tíz százalékkal magasabb díjat kap.","shortLead":"Adnan Polat cégét bízta meg a külügyminisztérium alatt működő exportfejlesztési ügynökség a Türk Tanáccsal való...","id":"20200127_Orban_kedvenc_torok_oligarchajanak_is_csurran_havi_par_millio_a_Turk_Tanacs_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b12ba01-3a8f-42e9-9f7d-fba1f7e351f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaea87f7-70f7-47e9-b2ba-b43e36bcd670","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Orban_kedvenc_torok_oligarchajanak_is_csurran_havi_par_millio_a_Turk_Tanacs_miatt","timestamp":"2020. január. 27. 16:30","title":"Orbán kedvenc török oligarchájának is csurran havi pár millió a Türk Tanács miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Nem csak a Czeglédy Csaba és néhány vádlott kifogásolta bíró, hanem lényegében a Szegedi Törvényszék összes számításba kerülő bírája elfogultságot jelentett be – derült ki a bíróság közleményéből. ","shortLead":"Nem csak a Czeglédy Csaba és néhány vádlott kifogásolta bíró, hanem lényegében a Szegedi Törvényszék összes számításba...","id":"20200127_Czegledyper_Az_osszes_buntetougyes_biro_elfogultsagot_jelentett_be_a_Szegedi_Torvenyszeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807c144d-a71a-4d9d-a704-d11c6b273372","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Czegledyper_Az_osszes_buntetougyes_biro_elfogultsagot_jelentett_be_a_Szegedi_Torvenyszeken","timestamp":"2020. január. 27. 17:06","title":"Czeglédy-per: Az összes büntetőügyes bíró elfogultságot jelentett be a Szegedi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak. Európában már csak a francia rendfenntartók alkalmaznak ilyen eszközöket.

","shortLead":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak...","id":"20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4dafb3-8051-4d06-a880-067370fcfdb1","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","timestamp":"2020. január. 26. 17:24","title":"Biztonságosabb lesz tüntetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képzések formájában adná meg a kártérítést, az államtitkárnak nincs válasza arra, mi lesz azokkal, akik pénzt szeretnének.","shortLead":"A kormány képzések formájában adná meg a kártérítést, az államtitkárnak nincs válasza arra, mi lesz azokkal, akik pénzt...","id":"20200126_Indul_a_kormanyzati_egyeztetes_a_gyongyospatai_roma_csaladokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16094803-41f0-4ec4-bada-5c2ae003f2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Indul_a_kormanyzati_egyeztetes_a_gyongyospatai_roma_csaladokkal","timestamp":"2020. január. 26. 11:49","title":"Indul a kormányzati egyeztetés a gyöngyöspatai roma családokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","shortLead":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","id":"20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b069c-8668-40c8-9fe8-9ac7d05ec7ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","timestamp":"2020. január. 26. 15:45","title":"Január végén érkezik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b3b4db-ef50-4ec0-9f8a-41d5ec5e8ddd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hollandiát győztük le.","shortLead":"Hollandiát győztük le.","id":"20200125_vizilabda_eb_noi_magyar_valogatott_hollandia_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b3b4db-ef50-4ec0-9f8a-41d5ec5e8ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336dad8f-b4db-4f9b-b952-da0e346d0f59","keywords":null,"link":"/sport/20200125_vizilabda_eb_noi_magyar_valogatott_hollandia_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 25. 18:52","title":"Eb-bronzérmes a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]