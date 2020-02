Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezeket eredetileg orvosoknak szánták.","shortLead":"Ezeket eredetileg orvosoknak szánták.","id":"20200203_Koronavirus_Kinaban_a_politikusok_specialis_szajmaszkot_kaptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad72cd-006c-4d98-8cfd-abe67ddf09ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Koronavirus_Kinaban_a_politikusok_specialis_szajmaszkot_kaptak","timestamp":"2020. február. 03. 10:49","title":"Koronavírus: Kínában a politikusok speciális szájmaszkot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll bíróság elé.","shortLead":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll...","id":"20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f7308c-1a0a-4e93-9ae7-4270a67bac9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","timestamp":"2020. február. 03. 15:55","title":"Bíróság elé állítanak egy állatkínzót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b7e5e-007b-4e43-8748-867624846927","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenkét éves korra agyszerkezeti elváltozásokat okoz, ha a gyerek egyéves korában forgalmas környéken, erősen szennyezett levegőnek volt kitéve – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Tizenkét éves korra agyszerkezeti elváltozásokat okoz, ha a gyerek egyéves korában forgalmas környéken, erősen...","id":"20200203_szennyezett_levego_gyerekkor_agyszerkezeti_elvaltozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21b7e5e-007b-4e43-8748-867624846927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ecdd2-e8c3-4aeb-9328-df5af81ce22d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_szennyezett_levego_gyerekkor_agyszerkezeti_elvaltozasok","timestamp":"2020. február. 03. 10:33","title":"Drámai következménnyel jár az agyban, ha valaki 12 éves koráig forgalmas út mellett él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult a Brexit második menete.","shortLead":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult...","id":"20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26abea3-1e7a-486b-9442-3009a1e962f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","timestamp":"2020. február. 03. 14:18","title":"Már ki is derült, min fog összeveszni London és Brüsszel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","shortLead":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","id":"20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5025e-8c33-4661-a190-afcf664f6965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"A Jászai Gellért-féle 4iG fejlesztheti a Magyar Államkincstár számlavezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming Simulatorban karosszékünkből irányíthatunk egy egész gazdaságot.","shortLead":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming...","id":"20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8322e5-d369-4371-8b5e-f5fce8d23dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","timestamp":"2020. február. 03. 20:03","title":"Nagyon jó és majdnem 9000 forintos játékot ad most ingyen az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","shortLead":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","id":"20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11f29-da3e-409c-ab98-cfe2b0585b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","timestamp":"2020. február. 05. 07:12","title":"Csomagkézbesítő szolgálatokkal szállíttatott kábítószert két ázsiai férfi Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e0ba58-c57d-4200-a947-251605bd1d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast leányvállalata olyan cégeknek kínálta a felhasználói adatokat, mint a Google, a Microsoft vagy Pepsi.","shortLead":"Az Avast leányvállalata olyan cégeknek kínálta a felhasználói adatokat, mint a Google, a Microsoft vagy Pepsi.","id":"20200205_avast_jumpshot_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0ba58-c57d-4200-a947-251605bd1d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722c508f-45ee-4bab-9446-a34acfc8e40f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_avast_jumpshot_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. február. 05. 10:03","title":"Eladta a felhasználók adatait, most bezárja egyik cégét az Avast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]