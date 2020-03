Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos MacBook Próval állhat elő, melynek kijelzője megkaphatja a Mini-LED technológiát.","shortLead":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos...","id":"20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c853deb-194a-41e6-b5d8-7a651d2dada1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","timestamp":"2020. március. 04. 10:33","title":"Új MacBook Pro jöhet március végén, különleges kijelzővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"Gazdasági érvekkel nehéz lenne megalapozni az eurócsatlakozás halogatását, írja közgazdász szerzőnk, hozzátéve, hogy persze a politikai megfontolások egészen másképp működnek.","shortLead":"Gazdasági érvekkel nehéz lenne megalapozni az eurócsatlakozás halogatását, írja közgazdász szerzőnk, hozzátéve...","id":"202009_hol_kesik_amagyar_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428507ea-65a4-406e-87b5-61443333e85a","keywords":null,"link":"/360/202009_hol_kesik_amagyar_euro","timestamp":"2020. március. 03. 13:00","title":"Soós Károly Attila: Hol késik a magyar euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","shortLead":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","id":"20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05715337-7ebb-4c10-8b48-109caa17308e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 11:54","title":"Nagyot csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","shortLead":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","id":"20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a31e4f-c153-471f-b826-e5a82483530d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 05. 08:56","title":"A zebrán gázoltak halálra egy férfit Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a208450-27fb-4b13-878c-9a38d089a8c4","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A koronavírus-járvány is igazolta az állami egészségügyi hálózat gyengeségét. Az első két fertőzött szerda esti bejelentéséig nem volt igazoltan fertőzött ember idehaza, és úgy tűnt, mintha nem is nagyon akarták volna megtalálni. Vagy nem voltak képesek erre. Az állatorvosok előrébb jártak.","shortLead":"A koronavírus-járvány is igazolta az állami egészségügyi hálózat gyengeségét. Az első két fertőzött szerda esti...","id":"20200304_Legyengult_szervezet_a_virus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a208450-27fb-4b13-878c-9a38d089a8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb00cd0a-d5c6-4b62-96e4-32f94d38666b","keywords":null,"link":"/360/20200304_Legyengult_szervezet_a_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 04. 19:00","title":"Egy állatorvosnál hamarabb végeztethet koronavírustesztet, mint egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja miről beszél: korábban ő is bűnözőként élt. Tanítványai között van Zolika, akiben sokat lát mentora, még saját nappalijában is edzést tart neki. ","shortLead":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja...","id":"20200303_Getto_Balboa_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3589f315-f8b7-4a26-9810-c11cd60639b7","keywords":null,"link":"/360/20200303_Getto_Balboa_elso_resz","timestamp":"2020. március. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Tudták, hogy le kell lőjenek, különben kivégzem őket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","shortLead":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","id":"20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95b005c-36e8-4aa3-b68a-7c48960c29c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 03. 18:52","title":"Már 79-en haltak meg Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A Sanghajban orvosként dolgozó Závori László szerint már érezhető a hatásuk a koronavírus-járvány miatt életbeléptetett korlátozó intézkedéseknek. Szerinte a helyieket az viseli meg a legjobban, hogy továbbra sem lehet például a parkokban összegyűlni. ","shortLead":"A Sanghajban orvosként dolgozó Závori László szerint már érezhető a hatásuk a koronavírus-járvány miatt életbeléptetett...","id":"202010_beerik_lassan_a_kinai_szigor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97789bb-767b-401a-8e83-c474efa47a4d","keywords":null,"link":"/360/202010_beerik_lassan_a_kinai_szigor","timestamp":"2020. március. 05. 12:00","title":"Még kérdés, beérik-e a kínai szigor, és tartósan csökkenhet az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]