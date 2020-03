Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi szervezet megszüntetését.","shortLead":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi...","id":"20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e20b37-9c65-4030-b405-0698879b1cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","timestamp":"2020. március. 03. 10:40","title":"Megszűnik a Vas megyei Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c71f62-3232-4675-8d94-5aaac296cf47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz ,ausztrál dollárban ért ennyit, ami így \"csak\" 218 millió forintnak felel meg.","shortLead":"Igaz ,ausztrál dollárban ért ennyit, ami így \"csak\" 218 millió forintnak felel meg.","id":"20200304_Egymillio_dollarert_kelt_el_egy_regi_rendszam_tobbert_mint_az_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c71f62-3232-4675-8d94-5aaac296cf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973b2f51-ccad-473d-b3ec-dbddbb1d844f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Egymillio_dollarert_kelt_el_egy_regi_rendszam_tobbert_mint_az_autok","timestamp":"2020. március. 04. 13:39","title":"Egymillió dollárért kelt el egy régi rendszám, többért, mint az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","shortLead":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","id":"20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211a6eca-b41f-4c2c-a4b9-36063364542f","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Eltűnt egy pakisztáni diák Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","shortLead":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","id":"20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119d6ffc-6a50-4795-a4b8-15555d58c0ea","keywords":null,"link":"/elet/20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 18:01","title":"Fura új technikával vágják a hajakat a kínai fodrászok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","id":"20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a2c51f-27d4-4b50-a764-51384022f57d","keywords":null,"link":"/sport/20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. március. 03. 18:57","title":"A török, szerb, orosz hármassal találkozik a válogatott a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első \"igazi\" Cupra erős benzinmotorral, illetve plugin hibrid hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"Az első \"igazi\" Cupra erős benzinmotorral, illetve plugin hibrid hajtáslánccal rendelhető.","id":"20200303_itt_a_vw_konszern_uj_markajanak_elso_sajat_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afde3c30-83cc-4768-975d-e191d38d196b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_itt_a_vw_konszern_uj_markajanak_elso_sajat_autoja","timestamp":"2020. március. 03. 11:21","title":"Itt a VW-konszern új márkájának első saját autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra, hogy olvassuk el.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra...","id":"20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27d046d-9155-47a6-ab6b-73cf0d293009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","timestamp":"2020. március. 03. 14:03","title":"Később olvasna el egy cikket? Ez az alkalmazás erre is figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorítják a belépést a leginkább fertőzött országokból érkezőknél. ","shortLead":"Szigorítják a belépést a leginkább fertőzött országokból érkezőknél. ","id":"20200303_A_koronavirus_miatt_Nepal_ot_orszagnal_felfuggeszti_az_azonnali_vizumkeresi_lehetoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e18fb5-509f-4ec6-b98b-ec525f899445","keywords":null,"link":"/elet/20200303_A_koronavirus_miatt_Nepal_ot_orszagnal_felfuggeszti_az_azonnali_vizumkeresi_lehetoseget","timestamp":"2020. március. 03. 10:17","title":"Nepál megpróbálja elzárni magát a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]