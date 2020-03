Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Azonban...","id":"20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0ffe59-e389-4cc0-a1ad-8a14d3c78b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 10:03","title":"-150 milliárd forint: csak eddig ennyit jelent a technológiai cégeknek, hogy sorra lefújják eseményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41589a23-60fa-4da1-ae4a-b41237fbea81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sebestyén Roland vállalkozóhoz köthető két cég összesen 2,1 milliárd forint értékben kapott paksi megbízásokat.","shortLead":"Sebestyén Roland vállalkozóhoz köthető két cég összesen 2,1 milliárd forint értékben kapott paksi megbízásokat.","id":"20200305_Sorra_nyeri_a_megrendeleseket_Pakson_az_Orbanrokonok_uzlettarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41589a23-60fa-4da1-ae4a-b41237fbea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8fae3c-bd20-422d-879d-5e8602bf16bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Sorra_nyeri_a_megrendeleseket_Pakson_az_Orbanrokonok_uzlettarsa","timestamp":"2020. március. 05. 10:55","title":"Sorra nyeri a megrendeléseket Pakson az Orbán-rokonok üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Arany János utcai és a Ferenciek terei állomások lezárásával március 9-én elkezdik a 3-as metró középső szakaszának felújítását. 