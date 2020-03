Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöksége bejelentette, hogy nem támogatják azokat 2022-ben, akik otthagyták a frakciót.","shortLead":"A Jobbik elnöksége bejelentette, hogy nem támogatják azokat 2022-ben, akik otthagyták a frakciót.","id":"20200303_Uzent_a_Jobbik_a_szakadaroknak_Nem_lehetnek_kozos_ellenzeki_jeloltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a2e1ea-0d0f-4067-a5db-ff7223b426cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Uzent_a_Jobbik_a_szakadaroknak_Nem_lehetnek_kozos_ellenzeki_jeloltek","timestamp":"2020. március. 03. 20:56","title":"Üzent a Jobbik a szakadároknak: Nem lehetnek közös ellenzéki jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","shortLead":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","id":"20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59520-f377-4fc1-8545-3d08feb3fd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","timestamp":"2020. március. 03. 18:03","title":"Végre megkapja a többjátékos módot a Mario Kart Tour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play áruházat.","shortLead":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play...","id":"20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fbca45-8065-4a59-9423-c8d552104749","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","timestamp":"2020. március. 03. 17:03","title":"Jött egy új gomb a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt sorozták az ellenzéki politikusok. A miniszterelnök is elemében volt: a Jobbiknak Gyurcsányt emlegette, Mellár Tamásnak pedig gratulált ahhoz a 2011-es írásához, melyben azt fejtegette, ha nincs IMF megállapodás, bedől az ország.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt...","id":"20200302_orban_jakab_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff60f25-71e8-477f-8f62-d33529877b60","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_jakab_parlament","timestamp":"2020. március. 02. 14:18","title":"Orbán Jakab Péternek: \"Jó nyeldeklést, frakcióvezető úr\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli választáson.","shortLead":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli...","id":"20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d13db2-1e79-4957-bd9a-0a4e3e116f34","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","timestamp":"2020. március. 03. 05:06","title":"Frissítették az izraeli exit pollt, lehet, hogy mégsem lesz Netanjahunak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint évente 5,5 millió emberélet lenne megmenthető, ha a kontrollálható légszennyezettséget a minimális szintre csökkentenék.","shortLead":"Egy új kutatás szerint évente 5,5 millió emberélet lenne megmenthető, ha a kontrollálható légszennyezettséget...","id":"20200303_legszennyezes_levegoszennyezes_szallo_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6b71bf-b3e6-4b4d-a70f-675a017c9157","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_legszennyezes_levegoszennyezes_szallo_por","timestamp":"2020. március. 03. 13:03","title":"Három évvel kevesebb jut, ha szennyezett levegőjű helyen élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","shortLead":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","id":"20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b113deb-bac7-43cf-8403-bcc9c00441a6","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","timestamp":"2020. március. 03. 06:14","title":"Takaró Mihály: Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb88f19-9f3b-4d3e-a748-e1daa0dffa7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok szerint a megújult logó kifejezőbb az új generációknak. ","shortLead":"A bajorok szerint a megújult logó kifejezőbb az új generációknak. ","id":"20200303_Megujul_a_BMW_emblemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbb88f19-9f3b-4d3e-a748-e1daa0dffa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe3b868-d557-4af6-8f75-5e36a7e4041c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Megujul_a_BMW_emblemaja","timestamp":"2020. március. 03. 18:45","title":"Megújul a BMW emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]