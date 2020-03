Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos állapotban.","shortLead":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos...","id":"20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cd7197-7684-46a2-98d0-049c7e064aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Négy koronavírusos beteg van a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet a pozíciójukat, és azt, hogy kivel találkoznak.","shortLead":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f31f1-665f-4dbd-86e7-861e01136372","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","timestamp":"2020. március. 17. 08:33","title":"Kihasználják a koronavírus keltette félelmet a kormányok, nyomkövetőt rakatnak a mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában egy átmatricázott Galaxy Foldot adott el a vásárlóknak.","shortLead":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában...","id":"20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ccc57e-4f2b-4bf9-8135-b023ded58538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","timestamp":"2020. március. 16. 15:03","title":"Csúnyán megvezette a világot Escobar testvére az összehajtható \"telefonjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt ő maga jelentette be a Twitteren.","shortLead":"A hírt ő maga jelentette be a Twitteren.","id":"20200316_Koronavirusos_a_lengyel_kornyezetvedelmi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4f8d0e-8021-44c9-bc9a-d2bfa9223399","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Koronavirusos_a_lengyel_kornyezetvedelmi_miniszter","timestamp":"2020. március. 16. 20:46","title":"Koronavírusos a lengyel környezetvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","shortLead":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","id":"20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc82c9-58ed-445e-b3d9-8592e7dfe184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","timestamp":"2020. március. 16. 15:32","title":"A spanyol király megvonta a költségvetési támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább tombol a vírus Olaszországban.","shortLead":"Tovább tombol a vírus Olaszországban.","id":"20200316_koronavirus_olaszorszag_elhunytak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0235fb5-23ac-428c-97b9-b0edfafd6c43","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_koronavirus_olaszorszag_elhunytak","timestamp":"2020. március. 16. 18:40","title":"Koronavírus: 2000 fölött az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felfokozott helyzetben érdemes nagyon megválogatni, milyen weboldalakat nyitunk meg. Ugyanerre figyelmeztetnek most az ESET szakértői a koronavírus kapcsán.","shortLead":"Egy felfokozott helyzetben érdemes nagyon megválogatni, milyen weboldalakat nyitunk meg. Ugyanerre figyelmeztetnek most...","id":"20200318_koronavirus_csalas_szajmaszk_szemelyes_adat_magyarorszag_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3a85d-cb01-492d-9bcc-19ac62f3e49b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_csalas_szajmaszk_szemelyes_adat_magyarorszag_adatlopas","timestamp":"2020. március. 18. 10:03","title":"Koronavírusos csalással próbálják ellopni a magyar internetezők személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","shortLead":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","id":"20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32498cf-eb50-4aaf-963a-260838264b62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","timestamp":"2020. március. 17. 13:06","title":"Automatikusan visszatéríti a törölt járatok viteldíját a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]