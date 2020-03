Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szöllősi György szerint csak „népszerűség-hajhászásnak tűnik" Dézsi Csaba András cselekedete. Orbán kedvenc sportújságírója beleszállt Győr új fideszes polgármesterébe Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél. Halálos lavinabaleset Ausztriában Alapbér jár annak, akit a koronavírus-járvány miatt mentesítenek a munkavégzés alól. A Munka Törvénykönyve nem ismeri a karantén fogalmát Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma. 2020. március. 08. 18:08 Koronavírus: Iránban sokan meghaltak, Szaúd-Arábiából vesztegzárat jelentettek Az állatokon ugyanis bármikor elvégezhető a teszt, míg az embereket csak komoly indok esetén vetik alá a tesztnek. 2020. március. 10. 09:09 Könnyebben letesztelik a háziállatokat itthon koronavírusra, mint az embereket A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és visszatérő problémáknak tehetjük ki magunkat. váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és visszatérő problémáknak tehetjük ki magunkat. A megfelelő bemelegítés ezért fontos része a munkának. 2020. március. 08. 19:15 Hogyan melegítsünk be futáshoz? Íme 7 gyakorlat! A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban. 2020. március. 10. 10:40 Betett a koronavírus a budapesti éttermeknek és a bulinegyednek

Az erzsébetvárosi miniszobor Kolodko Mihály alkotása. 2020. március. 08. 16:49 Szenes Hanna nőnapon kapott szobrot Budapesten