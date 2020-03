Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"Szabó Yvette, Tóth Richárd","category":"360","description":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még akkor is az lenne, ha ki akarnák – de mintha annyira nem is akarnák.","shortLead":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még...","id":"202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53286dc0-422d-4a58-8696-00f752e3b815","keywords":null,"link":"/360/202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","timestamp":"2020. március. 21. 11:30","title":"Kormánykedvenc parkolási cégekkel szerződnek az ellenzéki önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72e33a2-fcfa-4529-84d7-084afad9aa50","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Amíg ki nem vonják az írógépét a forgalomból, nem hagy fel a filozofikus eszmefuttatásokkal átitatott, rejtelmes történetmeséléssel Javier Marías. A kortárs spanyol irodalom virtuózának műveit világszerte 50 országban olvassák, eddigi 15 regényéből 6 - legutóbb a Berta Isla - már magyarul is megjelent.","shortLead":"Amíg ki nem vonják az írógépét a forgalomból, nem hagy fel a filozofikus eszmefuttatásokkal átitatott, rejtelmes...","id":"202012__javier_marias__megannyi_aldozat__rokon_muvek__analog_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72e33a2-fcfa-4529-84d7-084afad9aa50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2306d1-e9ed-4344-a8af-e84d76aeb8c5","keywords":null,"link":"/360/202012__javier_marias__megannyi_aldozat__rokon_muvek__analog_ur","timestamp":"2020. március. 21. 14:30","title":"Ragaszkodik villanyírógépéhez az irodalmi Nobel-díj spanyol várományosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d180e1e-9fc7-452f-a170-47e157f9c372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Orvosokat visznek ha kell, vagy ha bármilyen más fontos eszközt kell szállítani. ","shortLead":"Orvosokat visznek ha kell, vagy ha bármilyen más fontos eszközt kell szállítani. ","id":"20200321_Egeszsegugyi_szolgalatra_ajanljak_fel_autoikat_a_spanyol_autokereskedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d180e1e-9fc7-452f-a170-47e157f9c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf8f638-e21d-40c4-bc05-f1f34783bde2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200321_Egeszsegugyi_szolgalatra_ajanljak_fel_autoikat_a_spanyol_autokereskedok","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Egészségügyi szolgálatra ajánlják fel autóikat a nagy spanyol autókereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","shortLead":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","id":"20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d43e74-2dab-4ca6-b8d1-0e65e1b36f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","timestamp":"2020. március. 20. 21:54","title":"Az EU elfüggeszti az államháztartási hiányra vonatkozó szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp azért utaznak a tóhoz, hogy ne érintkezzenek másokkal.","shortLead":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp...","id":"20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071f2b04-b932-48c2-a9fc-0ce4a2382d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 16:26","title":"Nyarat idéző tömeg, kígyózó sorok - a Balatonhoz menekülnek a nyaralótulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthon maradni – nemcsak nálunk, hanem a jóval fertőzöttebb Spanyolországban is ez lehetne a legfőbb védekezési eszköz a koronavírus megregulázhatatlan terjedése ellen. Mivel az állampolgárok egy része mintha nem akarná felismerni ezt, most drónokat vetett be a spanyol rendőrség. ","shortLead":"Otthon maradni – nemcsak nálunk, hanem a jóval fertőzöttebb Spanyolországban is ez lehetne a legfőbb védekezési eszköz...","id":"20200320_spanyolorszag_rendorseg_dronok_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f74a9c-a4a7-4cdd-a629-ee1b4582045b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_spanyolorszag_rendorseg_dronok_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 20. 08:03","title":"Drónokat vet be a spanyol rendőrség az utcákon a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","shortLead":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","id":"20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80ac4a-8944-468c-9387-49e697d155e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","timestamp":"2020. március. 20. 08:15","title":"Emmi: lezárják az idősotthonokat és szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]