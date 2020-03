Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt hozott.","shortLead":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4f7212-2752-4a43-91f6-bef3b1f56580","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 20. 18:33","title":"A Szent László kórház egyik nővére is megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán látható különleges logó időzítése kétszeresen is aktuális. Egyrészt Semmelweist 173 éve ezen a napon nevezték ki a bécsi közkórház szülészeti klinikájának vezető professzorává, másrészt ő jött rá elsőként, hogy a kézmosással jelentősen csökkenthető a betegségek terjedése.","shortLead":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán...","id":"20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05462293-64d8-4dad-ad83-35608ba9bf50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 20. 00:13","title":"Semmelweis Ignác előtt tiszteleg ma a Google, hiszen ő terjesztette el a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de az áremelkedés hátterében nem csak az áll, hogy minden kereskedő kalandor. A határok lezárása, a vendégmunkások elmaradása, a járvány miatti logisztikai átrendeződés is léket ütött a húspiacon, pedig csirke van dögivel.","shortLead":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de...","id":"20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ef764-ca1b-417c-b495-d819aa47d779","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","timestamp":"2020. március. 19. 16:15","title":"Nem feltétlenül csalás, ha drágább a csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi magazin elmúlt tíz évben lapszámainak összes cikke olvasható.","shortLead":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi...","id":"20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd6e1a0-83e4-482c-937d-ed8cd701136f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. március. 19. 21:03","title":"44 lapszámnyi izgalmas történelem: a Múlt-kor ingyenessé tette digitális archívumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","shortLead":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","id":"20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c0b01-2eea-4d7e-ae89-10ae3d60eef6","keywords":null,"link":"/elet/20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Nincs helyük a digitális oktatásban: tanárokat küldenek el a tankerületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202012_fortelyos_felelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d25e7f-3110-43a4-a4dd-256e4478c0f0","keywords":null,"link":"/itthon/202012_fortelyos_felelem","timestamp":"2020. március. 19. 17:50","title":"Jakus Ibolya: Fortélyos félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","shortLead":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","id":"20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b24fe3-71b6-415c-b972-bb0d7f224278","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","timestamp":"2020. március. 19. 18:26","title":"Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványveszély miatt tartanak az emberek a fosztogatásoktól és a bűnözéstől.","shortLead":"A járványveszély miatt tartanak az emberek a fosztogatásoktól és a bűnözéstől.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_fegyver_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aab46b-038d-4a78-ad4d-f144d0b31837","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_jarvany_fegyver_vasarlas","timestamp":"2020. március. 20. 20:50","title":"Megrohanták az emberek a fegyverboltokat, mindent megvesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]