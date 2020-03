Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént, hogy szavazhasson, Olaszországból van pár jó hír is, Trump bevetette a Nemzeti Gárdát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént...","id":"20200324_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad503ccc-9da3-4a4e-a59f-7ddcecb63770","keywords":null,"link":"/360/20200324_Radar360","timestamp":"2020. március. 24. 08:00","title":"Radar360: Több fertőzött nálunk, kijárási tilalom Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járványügyi helyzet miatt, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott rendkívüli intézkedést a Volánbusz. Papíralapú jegyet már csak elővételben lehet váltani. ","shortLead":"A járványügyi helyzet miatt, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott rendkívüli intézkedést a Volánbusz...","id":"20200323_koronavirus_keszpenzmentes_jegyvasarlas_volanbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f508003-e11d-4547-8383-d6f5ffb2fea5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_koronavirus_keszpenzmentes_jegyvasarlas_volanbusz","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"Készpénzmentessé válik a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében is kifehéredett a táj keddre.","shortLead":"Több megyében is kifehéredett a táj keddre.","id":"20200324_havazas_ho_tolna_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e506f9f9-a3f9-4a59-aa8d-810d68a71504","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_havazas_ho_tolna_megye","timestamp":"2020. március. 24. 11:42","title":"17 centi hó esett Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","shortLead":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","id":"20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577e72b7-e760-4957-aae1-c96f823ba4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:43","title":"Áder felesége szerint most nagyobb a baj, mint bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében, de ehhez a munkavállalók beleegyezésére is szükségük van. Néhány jellemző példán keresztül megpróbáljuk bemutatni, hogy egyes helyzetekben milyen jogok illetik meg a dolgozókat. Az biztos, hogy a rendkívüli helyzet miatt mindkét fél részéről óriási kompromisszumkészségre lesz szükség, és azzal is számolni kell, hogy bonyolult munkaügyi perek jöhetnek, annyira szokatlan a helyzet - figyelmeztetnek a munkajogászok.","shortLead":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében...","id":"20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020b1a0-ae90-4856-a1b3-95793e56a88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","timestamp":"2020. március. 23. 17:30","title":"Szabadságolás, felmondás, karantén: mit tehet egy dolgozó koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","shortLead":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","id":"20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8d0814-e9db-45e2-9043-ac923fdbedfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","timestamp":"2020. március. 23. 12:54","title":"Csak lázmérés után lehet belépni a Semmelweis Egyetem klinikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4120b268-3497-48ed-b616-0904f974e89f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elkapta a betegséget Kádár Tamás csapattársa.","shortLead":"Elkapta a betegséget Kádár Tamás csapattársa.","id":"20200322_Fellaini_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4120b268-3497-48ed-b616-0904f974e89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fa3533-f7f8-44ef-b1c8-571e9d351ee3","keywords":null,"link":"/sport/20200322_Fellaini_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 22. 14:44","title":"Fellaini koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","shortLead":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","id":"20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cf37a-8d15-4104-b0c2-de30681ee6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","timestamp":"2020. március. 23. 16:03","title":"Még akadozik a VW elektromosautó-ágazata, de már sportmodellt ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]