Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors áremelkedésnek kizárólag a koronavírus okozta válság az oka. Azt viszont még nehéz megmondani, hogy az áremelkedést a vásárlási pánik okozta-e vagy pedig a hagyományos szállító láncok megszakadása.","shortLead":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors...","id":"20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c4f47e-34a2-40ca-aab6-8aade0c72c4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:05","title":"Komoly élelmiszerválságot okozhat több szegény országban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","shortLead":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","id":"20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073d05-cd21-40b5-b365-705a02e1f86d","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"A járvány miatt jövő januárig csúszik Presser Gábor koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","shortLead":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","id":"20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ab0922-0df1-4f7e-a895-4e2d45c2d820","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","timestamp":"2020. április. 09. 09:21","title":"Itt az extravagáns új Lexus LC sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint a nagyvállalkozók viszonya megromlott, aminek szerepe lehetett a T-Systems felvásárlásának meghiúsulásában is. Jászai szerint ez nem igaz, a jó viszony töretlen, a cég pedig a folyamatosan érkező milliárdos közbeszerzésekkel együtt is piaci alapon működik. Sőt hosszabb távon nekik még a járvány is jót tesz.","shortLead":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint...","id":"202014_allam_kincstar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ab9a23-e261-4fe3-bcf3-334372461240","keywords":null,"link":"/360/202014_allam_kincstar","timestamp":"2020. április. 07. 16:30","title":"Jászai Gellért: Mészáros Lőrinccel barátok és partnerek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Húsvéti Fesztivál elmarad, a turisták jobban teszik, ha el sem indulnak a faluba.","shortLead":"Az idei Húsvéti Fesztivál elmarad, a turisták jobban teszik, ha el sem indulnak a faluba.","id":"20200408_rendorseg_holloko_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ed18c-2897-40a2-a316-9c6b4d826f95","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_rendorseg_holloko_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 08:09","title":"Rendőrt hívnak Hollókőn a turistákra, ha elözönlik húsvétkor a települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"356 forintba kerül egy euró.","shortLead":"356 forintba kerül egy euró.","id":"20200407_forint_arfolyam_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894c95a7-db51-4be9-bb75-3c3bca4ba5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_forint_arfolyam_mnb","timestamp":"2020. április. 07. 16:00","title":"Díjazta a piac Matolcsyék bejelentéseit, nagyot erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"Bauer Tamás ","category":"velemeny","description":"Az ellenzéki pártokat, amelyek egyaránt élesen szembehelyezkednek a Fidesz hatalmával, áthidalhatatlan nézetkülönbségek választják el számos kérdésben. Ez a véleménycikk még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt született írásra válaszol, abban a reményben, hogy a vírus témája mellett más, elvarratlan megbeszélnivalóinkhoz is vissza lehet térni. ","shortLead":"Az ellenzéki pártokat, amelyek egyaránt élesen szembehelyezkednek a Fidesz hatalmával, áthidalhatatlan nézetkülönbségek...","id":"20200407_Bauer_Tamas_Ungar_Orban_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df166f-b058-4e0e-b9e2-2a24cb12b7f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20200407_Bauer_Tamas_Ungar_Orban_oldalan","timestamp":"2020. április. 07. 13:59","title":"Bauer Tamás: Ungár Orbán oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","id":"20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7b4fe7-f117-49f0-99e8-10ccea5daba7","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","timestamp":"2020. április. 07. 17:10","title":"Nem fogad betegeket a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]