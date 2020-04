Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","shortLead":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","id":"20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580694ac-eea1-4cd4-b386-dffe86ab2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","timestamp":"2020. április. 21. 20:49","title":"Fake news-terjesztéssel vádolta meg Kínát, Iránt és Oroszországot az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovén szakemberek szerint a enyhült a járvány terjedésének az üteme. 