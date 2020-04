Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két nőt azzal csalták Győrbe, hogy háztartást kell vezetniük.","shortLead":"A két nőt azzal csalták Győrbe, hogy háztartást kell vezetniük.","id":"20200420_prostitualt_prostitucio_gyor_emberkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b8b75e-f6a9-454f-8d2e-05fdf5508f97","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_prostitualt_prostitucio_gyor_emberkereskedelem","timestamp":"2020. április. 20. 09:31","title":"400 ezer forintért adtak el prostituáltnak két nőt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","id":"20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce819062-89a7-403e-895f-c5f1ac4fd5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","timestamp":"2020. április. 20. 11:18","title":"233 fertőzött a Pesti úti idősek otthonában, 23-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal a telefonjáért nyúl, hogy belevesse magát a hírekbe? Ha tudja, hogy a miniszterelnök be fog jelenteni valamit, feszült és ideges addig, amíg nem derül ki, miről van szó? Mindezzel nincs egyedül. Szondy Máté pszichológus írása.","shortLead":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal...","id":"20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049a2a2-5339-479a-9939-8aa8c760f3a6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","timestamp":"2020. április. 19. 20:15","title":"Jóleső netezés a koronavírus idején? 8 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Pest megyei önkormányzat sem - ez azután derült ki, hogy a városi és a megyei jegyző leült egyeztetni a Samsung SDI által befizetett iparűzési adó sorsáról. Lényegében a gödi önkormányzatot és a megyei közgyűlést is derült égből villámcsapásként érte a kormány döntése, hogy a gödi lett az első különleges gazdasági övezet az országban. A helyiek, hogy tiltakozzanak a város anyagi ellehetetlenítése ellen május 2-ig minden nap az utcára hajtanak. Így volt ez hétfő este is. ","shortLead":"A Pest megyei önkormányzat sem - ez azután derült ki, hogy a városi és a megyei jegyző leült egyeztetni a Samsung SDI...","id":"20200420_god_kormany_samsung_iparuzesi_ado_pest_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09598a59-2b34-4e3a-9d92-caf0adcb90c9","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_god_kormany_samsung_iparuzesi_ado_pest_megye","timestamp":"2020. április. 20. 21:05","title":"Szinte senki sem tudott arról, mire készül a kormány Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány kiterjedéséről és a Covid-19 megbetegedések valós számáról. Az ország lenne az első Európában, ahol elkészítik a nemzeti tesztelést.","shortLead":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány...","id":"20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bce865c-8b67-4ac6-8b00-ac5bf488604f","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 19. 17:48","title":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint veszélyhelyzet alatt is fontos az emberi méltóság megőrzése, de az operatív törzs parancsait végre kell hajtani.","shortLead":"A volt miniszter szerint veszélyhelyzet alatt is fontos az emberi méltóság megőrzése, de az operatív törzs parancsait...","id":"20200420_balog_zoltan_cserhati_peter_oori_korhazigazgato_kasler_miklos_veszelyhelyzet_operatv_torzd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5fd16-ddf9-42b0-8276-fcafb18c5237","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_balog_zoltan_cserhati_peter_oori_korhazigazgato_kasler_miklos_veszelyhelyzet_operatv_torzd","timestamp":"2020. április. 20. 10:46","title":"Balog Zoltán másodszor is kiállt a Kásler által kirúgott kórházigazgató mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána nagyon gyors lesz a krízis előtti szintre való visszatérés – véli Al-Hilal István, a Fidelity International befektetési alap közép-európai térséget vezető igazgatója. ","shortLead":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána...","id":"20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c01ee2-53aa-4f34-a201-cef50aa36dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","timestamp":"2020. április. 19. 12:50","title":"Al-Hilal István: A koronavírus-válság után gyors lehet a fellendülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]