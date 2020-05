Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint már nem jellemző a rohamszerű vásárlás a járványhelyzet miatt.","shortLead":"A szakszervezet szerint már nem jellemző a rohamszerű vásárlás a járványhelyzet miatt.","id":"20200513_vasarlasi_idosav_65_ev_felettiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719e5344-a980-49b2-a014-1f91e2da8445","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_vasarlasi_idosav_65_ev_felettiek","timestamp":"2020. május. 13. 09:56","title":"Kétórásra rövidítené a 65 év felettiek vásárlási idősávját a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gelencsér Ferenc I. kerületi alpolgármester szerint az előző fideszes vezetés 500 milliót kötött le a bedőlés előtt álló Széchenyi bankban. A pénzt később sem vették ki, hogy ne rendüljön meg a bizalom az állami tulajdonú pénzintézményben. ","shortLead":"Gelencsér Ferenc I. kerületi alpolgármester szerint az előző fideszes vezetés 500 milliót kötött le a bedőlés előtt...","id":"20200513__hutlen_kezeles_feljelentes_I_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89396a6c-32e5-48b2-ac8b-820631d5d4ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513__hutlen_kezeles_feljelentes_I_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 13. 11:44","title":"Félmilliárd forintos hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az I. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","shortLead":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","id":"20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95385d9b-f0cf-44e0-b58c-018aad01c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2020. május. 14. 16:44","title":"Az internetet is archiválni fogja az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","shortLead":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","id":"20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ea698-f4c1-45d5-88e3-391917966ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","timestamp":"2020. május. 13. 16:40","title":"Videó: Elege lett, csákánnyal verte szét saját pizzázóját egy olasz vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem várhatunk a következő hónapokban. De az igazán fontos az, hogy meddig tarthat el a krízis: V, U, W vagy L alakú lehet-e a válság, és melyik forgatókönyv mit jelentene számunkra és a kormány számára?","shortLead":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem...","id":"20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6e4c9-cebc-4b3c-ba10-a94dba951d9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","timestamp":"2020. május. 13. 07:00","title":"Brit legénybúcsúzó turisták dönthetik el a 2022-es választást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","shortLead":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","id":"20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc325532-10ef-4ade-92c7-de15c61bb9a7","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","timestamp":"2020. május. 14. 14:18","title":"Hogy lehet a karanténoktatás tapasztalatait beépíteni a normál iskolába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","shortLead":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f017c4-817e-4b94-a895-f1c298f80d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 13. 17:39","title":"Bécsben mindenki kap kupont, amit vendéglőkben vásárolhat le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni...","id":"20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777800ce-1b64-43ae-ada7-a5e20d15b840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","timestamp":"2020. május. 13. 07:33","title":"Fontos frissítés az Instagramon: csavartak néhányat a kommenteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]