[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","shortLead":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","id":"20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717a213-f209-43af-b4ce-b4f04ddc9eae","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2020. május. 14. 05:37","title":"Rabok ezrei hagyhajták el a nicaraguai börtönöket, kivéve a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","shortLead":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","id":"20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdf1d91-b08d-44d1-a36e-8aeb595e479c","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg a veszélyhelyzet ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d3ea75-ffd5-43de-9185-f6d53632e6a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A philippsburgi atomerőmű jellegzetes tornyait irányított robbantással tették a földdel egyenlővé csütörtök reggel.","shortLead":"A philippsburgi atomerőmű jellegzetes tornyait irányított robbantással tették a földdel egyenlővé csütörtök reggel.","id":"20200514_nemetorszag_atomeromu_atomenergia_hutotorony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d3ea75-ffd5-43de-9185-f6d53632e6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7558280c-d44c-42d5-8de8-a260ee9ae63d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_nemetorszag_atomeromu_atomenergia_hutotorony","timestamp":"2020. május. 14. 13:11","title":"Porig rombolták egy német atomerőmű hűtőtornyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gelencsér Ferenc I. kerületi alpolgármester szerint az előző fideszes vezetés 500 milliót kötött le a bedőlés előtt álló Széchenyi bankban. A pénzt később sem vették ki, hogy ne rendüljön meg a bizalom az állami tulajdonú pénzintézményben. ","shortLead":"Gelencsér Ferenc I. kerületi alpolgármester szerint az előző fideszes vezetés 500 milliót kötött le a bedőlés előtt...","id":"20200513__hutlen_kezeles_feljelentes_I_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89396a6c-32e5-48b2-ac8b-820631d5d4ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513__hutlen_kezeles_feljelentes_I_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 13. 11:44","title":"Félmilliárd forintos hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az I. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a gyerekek után ugyanakkora ellátás jár a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló európai uniós és helyi munkavállalóknak is.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a gyerekek után ugyanakkora ellátás jár a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló európai...","id":"20200514_europai_bizottsag_europai_birosag_ausztria_csaladi_juttatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285bf63c-d3b6-47db-9c77-599f071c4c0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_europai_bizottsag_europai_birosag_ausztria_csaladi_juttatasok","timestamp":"2020. május. 14. 18:23","title":"Bíróság elé viszi a magyaroknak járó családi pótlékot csökkentő osztrák törvényt Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet hiányában és a kisebb településeken gyakorlatilag láthatatlan ellenzék miatt mást nem is igen tehetnek. A kulcs a hatalom identitáspolitikája, amely elhiteti az alul lévőkkel, hogy ők is a társadalom részei, mondja Kovách Imre szociológus. Interjú.","shortLead":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet...","id":"20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7383e-60e2-4829-88b1-9762f6918ccc","keywords":null,"link":"/360/20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","timestamp":"2020. május. 13. 06:50","title":"Megtaláltuk a politikai mesterművet a NER rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]