Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a jövőben fejezetekre tagolja majd a videókat, hogy megkönnyítse a tartalom fogyasztását. A megjelenítéshez viszont a feltöltők együttműködésére is szükség van.","shortLead":"A YouTube a jövőben fejezetekre tagolja majd a videókat, hogy megkönnyítse a tartalom fogyasztását. A megjelenítéshez...","id":"20200529_youtube_chapter_fejezetek_video_lejataszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5cf61-c0bb-4315-a93e-3cf596e5c4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_youtube_chapter_fejezetek_video_lejataszas","timestamp":"2020. május. 29. 17:03","title":"Hasznos funkciót kapott a YouTube, átláthatóbbak lesznek a videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","shortLead":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","id":"20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f79b4b-b7c9-4971-9249-8b5761af25cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. május. 31. 10:18","title":"Szlávik: Egészségügyi dolgozókon tesztelik, véd-e a BCG-oltás koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","shortLead":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","id":"20200529_trump_who_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62e040-85ee-46fc-95aa-1596eac123a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_trump_who_kina","timestamp":"2020. május. 29. 21:55","title":"Trump minden kapcsolatot megszakított a WHO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt Balatonfüreden.","shortLead":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt...","id":"20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddec65-50fd-4b3e-bfb7-0b5f9c337a74","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","timestamp":"2020. május. 30. 17:57","title":"Hajózni muszáj: megkezdődött a balatoni vitorlás szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte ki a diplomata-útlevelét.","shortLead":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte...","id":"20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d45438-830b-4c4b-bde8-aae1ad93b4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. május. 29. 18:07","title":"A külügy nem válogat, bármilyen foglalkozással lehet diplomáciai útlevelet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc alatt már bekapcsolhatja magának.","shortLead":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc...","id":"20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9ce043-877c-4375-9bdf-f1592ebb6bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","timestamp":"2020. május. 30. 08:03","title":"Ezt állítsa be, hálás lesz a telefonja: mostantól blokkolhatja a Chrome-ban a túlpörgő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német ZF minden tizedik dolgozóját elküldi. Egyik legfontosabb leányvállalatuk Egerben található.","shortLead":"A német ZF minden tizedik dolgozóját elküldi. Egyik legfontosabb leányvállalatuk Egerben található.","id":"20200529_zf_hungaria_kft_leepites_elbocsatas_autoipar_zf_friedrichshafen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1c4b10-5328-4e1e-9b04-8a47509fdded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_zf_hungaria_kft_leepites_elbocsatas_autoipar_zf_friedrichshafen","timestamp":"2020. május. 29. 15:49","title":"Elbocsátások kezdődnek az egyik legfontosabb magyarországi autóipari beszállító csoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","shortLead":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","id":"20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832ed144-93f7-4880-9886-1d29d687bf7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","timestamp":"2020. május. 31. 10:03","title":"Csak rá kell pattintani a mágnesre a laptopot, és már indul is a hűtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]