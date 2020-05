Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcina helyett szájon át bevehető gyógyszer lehet a megoldás a koronavírus-járványra – legalábbis a kínai kutatók szerint. Az egereken már tesztelt új gyógyszer elvileg hatékony, de egyelőre azt sem tudni, sikerülne-e megismételni az elért eredményeket.","shortLead":"Vakcina helyett szájon át bevehető gyógyszer lehet a megoldás a koronavírus-járványra – legalábbis a kínai kutatók...","id":"20200520_kina_koronavirus_fertozes_antitest_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926a099c-557d-4933-897a-492495d765c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_kina_koronavirus_fertozes_antitest_covid_19","timestamp":"2020. május. 20. 19:26","title":"Merőben új módszerrel vennék fel a harcot a koronavírussal a kínai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","shortLead":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","id":"20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db782704-065e-4ebb-89bf-0cc9393d34c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","timestamp":"2020. május. 21. 10:56","title":"Volt elnökét rakná ki az Országgyűlésből a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint a tranzitzónák megszüntetése után lehetőség nyílt Magyarország számára, hogy a menekültügyi rendszerét összhangba hozza a nemzetközi joggal.","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint a tranzitzónák megszüntetése után lehetőség nyílt Magyarország számára...","id":"20200522_UNHCR","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10048f29-09f0-4961-8d10-ac03c46d589c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_UNHCR","timestamp":"2020. május. 22. 15:41","title":" Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint új lehetőség nyílt Magyarország számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","id":"20200522_porno_ozd_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786c4ab3-771c-46dd-a1fe-27334172471c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_porno_ozd_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 22. 06:09","title":"Pornófelvételeket készített gyerekeiről egy ózdi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak a kihallgatások.","shortLead":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak...","id":"20200522_keseles_deak_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd97d5f-7ad7-462f-baab-032463b233aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 14:54","title":"Deák téri gyilkosság: fiatalok estek egymásnak, a késelő éppen csak 18 múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","shortLead":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","id":"20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29a07a-f847-4032-960a-136e964aa9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","timestamp":"2020. május. 21. 16:54","title":"Minden idők egyik leggyengébb gyümölcstermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","shortLead":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","id":"20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24c155-dc64-477a-91d2-b9b19a174bba","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 20. 20:01","title":"Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki Boldog Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]