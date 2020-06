Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkettejükben elpattant valami.","shortLead":"Mindkettejükben elpattant valami.","id":"20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d96654f-e785-490b-a341-5047d09f2222","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 02. 12:11","title":"Autós kontra motoros ámokfutást vettek fel Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A madridi autonóm közösség két nap alatt 33 halálos áldozatokról adott hírt, ezt mégsem közölte a spanyol egészségügyi minisztérium.\r

","shortLead":"A madridi autonóm közösség két nap alatt 33 halálos áldozatokról adott hírt, ezt mégsem közölte a spanyol egészségügyi...","id":"20200602_halalesete_Spanyolorszag_tartomany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66618cdb-f66f-4b96-8986-693ca74f32a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_halalesete_Spanyolorszag_tartomany_koronavirus","timestamp":"2020. június. 02. 20:59","title":"Napok óta nem jelentettek új haláleseteket Spanyolországban, pedig többen is meghaltak egyes tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség esetén meg is bilincselhetik. A tanárokat védenék az agressziótól, ám több szakemberrel beszéltünk, akik szerint ez csak tüneti kezelés. Ritók Nóra úgy látja: a gyöngyöspatai ítéletre adott választ a kormány, ami egy újabb bélyeg és a kirekesztést erősíti.","shortLead":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség...","id":"20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8b4c5-4ff2-4cd7-b7cf-fe622db6b14a","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","timestamp":"2020. június. 03. 06:30","title":"Iskolarendőrök: a kormány megint büntetésben gondolkodik problémamegoldás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb0dd6d-c25e-4158-a693-88f2813f0b94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggelre újabb 29 magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, amivel 3921 főre nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Kedd reggelre újabb 29 magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, amivel 3921 főre nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200602_Majdnem_megduplazodott_az_ujonnan_azonositott_koronavirusosok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb0dd6d-c25e-4158-a693-88f2813f0b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c2253-f71d-463b-a558-6fb70155e9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Majdnem_megduplazodott_az_ujonnan_azonositott_koronavirusosok_szama","timestamp":"2020. június. 02. 08:58","title":"Majdnem megduplázódott az újonnan azonosított koronavírusosok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről, hogy Oroszország, Ausztrália, India és Dél-Korea vezetőit is meghívhatja a G7-csoport csúcstalálkozójára - közölte hétfőn a Kreml sajtóosztálya.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről...","id":"20200601_Trump_mar_nagyon_szeretne_kiboviteni_a_G7et","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5edb661b-2162-4a58-894b-68e1184a4b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Trump_mar_nagyon_szeretne_kiboviteni_a_G7et","timestamp":"2020. június. 01. 20:39","title":"Trump már nagyon szeretné kibővíteni a G7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9eb2f8-dafe-47da-8461-3830e3fcfc44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark, a valódi nemzeti parkok elefántjai, medvéi, gepárdjai és egyéb egzotikus élőlényei világszerte fellélegezhettek, mert a koronavírus-járvány miatt mostanában nem abajgatják őket etetni vágyó vagy velük szelfizni akaró autós turisták. ","shortLead":"Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark...","id":"202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9eb2f8-dafe-47da-8461-3830e3fcfc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb503ceb-7481-4f9a-ac7d-87610ebc1bef","keywords":null,"link":"/360/202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","timestamp":"2020. június. 02. 10:00","title":"Fellélegeztek az állatok – itt az ideje, hogy újragondoljuk a nemzeti parkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs rendszerünket. Néhány kattintás után ezt a felhőből is megtehetjük.","shortLead":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs...","id":"20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd7b5df-7361-4d29-b20d-2ee186d4c27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","timestamp":"2020. június. 03. 09:03","title":"Olyan újratelepítős funkció került a Windowsba, amiért ön is hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában, köztük a Baleár-szigeteken, Kantábriában és Murciában, valamint a két észak-afrikai exklávéban, Ceutában és Melillában - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium hétfői tájékoztatásából.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában...","id":"20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2418cda3-5008-4afc-84eb-9100d6df327d","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","timestamp":"2020. június. 01. 20:12","title":"Spanyolország hat tartományában egy hete nem hunyt el senki a fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]