[{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmincegy év után ott valósult meg a Csupasz pisztoly című film egyik emlékezetes jelenete, ahol a legkevésbé számított rá az ember: az amerikai Legfelsőbb Bíróságon.","shortLead":"Harmincegy év után ott valósult meg a Csupasz pisztoly című film egyik emlékezetes jelenete, ahol a legkevésbé...","id":"20200508_egyesult_allamok_legfelsobb_birosag_mikrofon_baki_wc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb89e563-4785-4c44-8344-7b7353b37b2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_egyesult_allamok_legfelsobb_birosag_mikrofon_baki_wc","timestamp":"2020. május. 08. 16:03","title":"Bekapcsolva maradt a mikrofon, kínos hang zavarta meg az online bírósági meghallgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7812699-3c54-439c-92ac-7a253873d950","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros tagja 75 éves volt.

","shortLead":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros tagja 75 éves volt.

","id":"20200509_Koronavirusfertozesben_meghalt_Roy_Horn_vilaghiru_amerikai_buvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7812699-3c54-439c-92ac-7a253873d950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f0c02b-c427-4b24-a736-49ac3b204324","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Koronavirusfertozesben_meghalt_Roy_Horn_vilaghiru_amerikai_buvesz","timestamp":"2020. május. 09. 10:48","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt Roy Horn világhírű amerikai bűvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint már nem is az a fontos, hogy a Néppárt hogy viszonyul a Fideszhez, hanem az, hogy mi lesz a néppárttal.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint már nem is az a fontos, hogy a Néppárt hogy viszonyul a Fideszhez, hanem az, hogy mi...","id":"20200509_Varga_Judit_Donald_Tusk_olyan_erkolcsi_szintre_sullyedt_amire_mar_nincsenek_szavak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155014e1-b55d-4e67-aa0e-b7cbd41b9a13","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Varga_Judit_Donald_Tusk_olyan_erkolcsi_szintre_sullyedt_amire_mar_nincsenek_szavak","timestamp":"2020. május. 09. 10:25","title":"Varga Judit: Donald Tusk olyan erkölcsi szintre süllyedt, amire már nincsenek szavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Sorozatunk korábbi részében megismerhették az észak-koreai elit életét – most az „ellenkező irányba\" indulunk, és a legszegényebbek mindennapjaiba nyerünk betekintést. Mi az a csong? Mik a túlélési technikák az embert próbáló szegénység közepette? Azt is megtudhatja, hogy – bár Észak-Koreában hivatalosan nincs adó -, milyen, ma már szinte elképzelhetetlen módon sarcolja meg polgárait a rendszer.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9fc4b7-54b3-42f1-aa6d-e68c1097c610","keywords":null,"link":"/360/20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","timestamp":"2020. május. 09. 18:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 4. rész – A legszegényebbek élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aabb977-6576-4ee5-b5f3-c175109ea080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 130 éves Heinrich-udvar épületegyüttesének udvari részét teljes egészében elbontják, hogy egy szálloda férjen el a helyén. Egy önkormányzati képviselő szerint sem a hatóságok, sem a beruházó nem kommunikál az ellenzéki önkormányzattal, egy szakértő szerint jogellenes volt a védettség megszüntetése.","shortLead":"A 130 éves Heinrich-udvar épületegyüttesének udvari részét teljes egészében elbontják, hogy egy szálloda férjen el...","id":"20200508_heinrich_udvar_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aabb977-6576-4ee5-b5f3-c175109ea080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459115ff-cb8b-479d-975b-40204f3f36e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_heinrich_udvar_beruhazas","timestamp":"2020. május. 08. 16:28","title":"Szálloda lesz egy józsefvárosi műemlék helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","shortLead":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","id":"20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2e9105-bc94-46f5-b69a-d1db8e3a6fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 08. 07:05","title":"28 új fertőzött Magyarországon, elhunyt 9 idős, krónikus beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca06fb87-dfc8-4a4e-8a8c-9bb7dd87a484","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vonat gázolt el egy embert Monornál szombat délután, a baleset miatt estig 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani Üllő és Monor irányába - közölte a Mávinform. A rendőrség tájékoztatása szerint az elgázolt férfi meghalt.\r

\r

","shortLead":"Vonat gázolt el egy embert Monornál szombat délután, a baleset miatt estig 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell...","id":"20200509_Halalos_vonatgazolas_tortent_Monornal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca06fb87-dfc8-4a4e-8a8c-9bb7dd87a484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0f8af5-21b6-4a67-9f69-e0512378e468","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Halalos_vonatgazolas_tortent_Monornal","timestamp":"2020. május. 09. 18:38","title":"Halálos vonatgázolás történt Monornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","shortLead":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","id":"20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d62940-91db-4cc3-92d5-ec25749a7f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","timestamp":"2020. május. 08. 14:32","title":"Németországban fogták el egy százmilliós budapesti ékszerrablás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]