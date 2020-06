Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","shortLead":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","id":"20200616_fogorvos_praxis_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928b8234-986f-4f01-b5ab-aa06389228a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_fogorvos_praxis_ellatas","timestamp":"2020. június. 16. 05:51","title":"Csökkent a fogorvosi praxisok száma, közel 900 ezer magyar ellátása bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","shortLead":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","id":"20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ffbb2-8c62-4c7a-b862-88f9a6678691","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","timestamp":"2020. június. 16. 13:44","title":"Elmarad az idei Tusványos, ahol Orbán a legerősebb beszédeit szokta mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","shortLead":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","id":"20200616_biztositok_viharkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b530b-e931-4342-9dc1-3a2e87370e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_biztositok_viharkar","timestamp":"2020. június. 16. 10:39","title":"Egy hónap alatt egymilliárd forintnyi kártérítést is fizethetnek a biztosítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","shortLead":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","id":"20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4b4f0-b137-4ff2-a4e4-b9e0d717a696","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","timestamp":"2020. június. 17. 07:29","title":"Trump óvatos rendőrségi reformot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ad0244-44c4-4596-8fd6-a2f892105c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Ben-Gurion Egyetem és a Weizmann Tudományos Intézet kutatói szerint egy szenzorral felszerelt távcső segítségével bárkit meg lehet figyelni, ha a szobában működik egy villanykörte. ","shortLead":"Az izraeli Ben-Gurion Egyetem és a Weizmann Tudományos Intézet kutatói szerint egy szenzorral felszerelt távcső...","id":"20200616_villanykorte_lehallgatas_hanghullamok_lamphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ad0244-44c4-4596-8fd6-a2f892105c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8742dfa7-2302-428d-a533-77638d7334c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_villanykorte_lehallgatas_hanghullamok_lamphone","timestamp":"2020. június. 16. 08:33","title":"Ha ég a villany, bárkit le lehet hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a80020-112a-4cbe-bee4-3b7d3227f376","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bethesda Gyermekkórház a járvány kellős közepén, lezárt határok között vállalta, hogy a két magyar SMA-beteg után három szlovákiai gyereknek is segít.","shortLead":"A Bethesda Gyermekkórház a járvány kellős közepén, lezárt határok között vállalta, hogy a két magyar SMA-beteg után...","id":"20200616_Zente_es_Levente_utan_harom_szlovakiai_gyerek_is_Magyarorszagon_kaphatta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a80020-112a-4cbe-bee4-3b7d3227f376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045da37a-028e-40a2-a788-2a5555505c14","keywords":null,"link":"/elet/20200616_Zente_es_Levente_utan_harom_szlovakiai_gyerek_is_Magyarorszagon_kaphatta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2020. június. 16. 10:05","title":"Zente és Levente után három szlovákiai gyerek is Magyarországon kaphatta meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének végét Orbán Viktor. De a védekezés során a miniszterelnök több csatát is felvállalt, aminek a célja egyértelmű volt: politikai ellenfeleivel próbált meg leszámolni.","shortLead":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének...","id":"20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cda3e46-e793-40cf-a294-cb4f30b69601","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","timestamp":"2020. június. 16. 06:30","title":"Orbán mindenkire lőtt, aki mozgott, és a koronavírust is eltalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy egy nappal korábban, szerdán is egy új fertőzöttről és két elhunytról számolt be a koronavírus-járványról tájékoztató oldal.","shortLead":"Ahogy egy nappal korábban, szerdán is egy új fertőzöttről és két elhunytról számolt be a koronavírus-járványról...","id":"20200617_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddccb8f7-54bd-4f89-b0e8-c0cf77bfa152","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 17. 09:11","title":"Ismét egyetlen új fertőzöttet találtak, két idős beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]