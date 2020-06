Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d56ded4-aab0-49b8-ac01-3b43f3198751","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan mély víz volt az átjáróban, hogy a kocsi szinte azonnal lebegni kezdett.","shortLead":"Olyan mély víz volt az átjáróban, hogy a kocsi szinte azonnal lebegni kezdett.","id":"20200618_Tehetetlenul_sodrodott_egy_Audi_az_esovizzel_teli_kecskemeti_aluljaroban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d56ded4-aab0-49b8-ac01-3b43f3198751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29c971-192c-488d-b709-baaf62b3a04b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Tehetetlenul_sodrodott_egy_Audi_az_esovizzel_teli_kecskemeti_aluljaroban","timestamp":"2020. június. 18. 11:48","title":"Tehetetlenül sodródott egy Audi az esővízzel teli kecskeméti aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú baktériumok okoznak – állapította meg egy német kutatócsoport.","shortLead":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú...","id":"20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3392d3e-f1f2-423a-be4a-8c399ed5b551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","timestamp":"2020. június. 18. 10:33","title":"Még ez is: veszélyes baktériumok szabadulhatnak el a felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b0d00f-eff5-45d3-b5d4-cea8e78f426b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy neves fényképész, Reismann Marian készítette a képet (lásd a cikkben), amelyen a nyilasvezér Szálasi Ferenc nézi a lerombolt Budapestet, háttérben a felrobbantott Lánchíddal. Reismann akkoriban más, hamarosan kivégzett háborús bűnösökről is csinálhatott fotókat, később pedig a világhírű Pikler Emmi gyermekotthonában élő gyerekek fényképezésével teljesítette ki életművét.","shortLead":"Egy neves fényképész, Reismann Marian készítette a képet (lásd a cikkben), amelyen a nyilasvezér Szálasi Ferenc nézi...","id":"20200618_Reismann_Marian_Fidesz_Szalasi_Ferenc_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b0d00f-eff5-45d3-b5d4-cea8e78f426b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05007e64-d5c7-499d-907e-59155afcdeed","keywords":null,"link":"/360/20200618_Reismann_Marian_Fidesz_Szalasi_Ferenc_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. június. 18. 19:00","title":"Különleges története van a fotónak, amelynek mémesítésével nagyon megjárta a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","id":"20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13133cde-bb04-4264-9835-1f2f972e445f","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","timestamp":"2020. június. 18. 10:09","title":"Demonstrációval üzennek a parlamentnek az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","shortLead":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","id":"20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a417851-55f9-472f-92ed-295deb788db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","timestamp":"2020. június. 19. 16:54","title":"Lényegében minden látható az új Golf kombin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2883ccbe-ce37-44c8-b008-ed1eb31c6543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősz a nyárban.","shortLead":"Ősz a nyárban.","id":"20200620_Esos_szeles_hetvege_var_rank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2883ccbe-ce37-44c8-b008-ed1eb31c6543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63356533-a891-4449-bd76-6b9e01efa3c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Esos_szeles_hetvege_var_rank","timestamp":"2020. június. 20. 07:50","title":"Esős, szeles hétvége vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e83f184-3ee8-4cd8-8d29-f7cc636a8c8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az anyacég kivásárolná az eddig nem hozzájuk tartozó kisebbségi részvényeket. ","shortLead":"Az anyacég kivásárolná az eddig nem hozzájuk tartozó kisebbségi részvényeket. ","id":"20200618_Hamarosan_teljesen_a_Volkswagene_lesz_az_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e83f184-3ee8-4cd8-8d29-f7cc636a8c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e336bb4e-94f4-4558-bd80-7a368eb73555","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Hamarosan_teljesen_a_Volkswagene_lesz_az_Audi","timestamp":"2020. június. 18. 11:58","title":"Hamarosan teljesen a Volkswagené lehet az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel részlegtől válnak meg.","shortLead":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel...","id":"20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a289aa8-c3f1-43c4-b178-6ef2977c5d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","timestamp":"2020. június. 18. 10:28","title":"Otthagyja a Tesco Lengyelországot, több mint 300 üzletet értékesítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]