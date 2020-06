Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","shortLead":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","id":"20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fc5c53-4b63-46b5-8ca0-570180fd959d","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","timestamp":"2020. június. 15. 13:43","title":"Hazai és határon túli szervezetek is védelmükbe vették a Színház-és Filmművészeti Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvételen az is látszik, hogy két rendőr is megsérült a visszapattanó pisztolygolyótól. ","shortLead":"A felvételen az is látszik, hogy két rendőr is megsérült a visszapattanó pisztolygolyótól. ","id":"20200615_video_rendorok_ruttkai_kesel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64c4b41-bf6c-44f4-9de4-d06d257b28ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_video_rendorok_ruttkai_kesel","timestamp":"2020. június. 15. 11:37","title":"Videón, ahogyan lelövik a szlovák rendőrök a ruttkai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","shortLead":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","id":"20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f16a66-7787-4c0f-b74e-7b5f5af0c39b","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 07:41","title":"Tízmilliárdokat nyerhet a magyar filmipar, ha gyorsan újraindulnak a forgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110236d9-44b7-45fa-a21b-6888ba156364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsen épül a Thyssenkrupp új gyártóüzeme, de csak jelentős késéssel.","shortLead":"Pécsen épül a Thyssenkrupp új gyártóüzeme, de csak jelentős késéssel.","id":"20200616_autoiparioriasberuhazas_csuszik_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110236d9-44b7-45fa-a21b-6888ba156364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c712fac-b7f8-4daf-94b3-c75c024ba6f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_autoiparioriasberuhazas_csuszik_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 16. 15:13","title":"Újabb autóipari nagyberuházás csúszik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most kénytelenek rájönni, hogy a válságot csakis több együttműködés és integráció révén lehet legyűrni. Így festette le a helyzetet a Kelet-Közép-Európával foglalkozó varsói kutató intézet, a Visegrád Insight elnöke a Die Weltnek.","shortLead":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most...","id":"20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87ac518-2ebc-4cc7-b19b-1ba383a87c76","keywords":null,"link":"/360/20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","timestamp":"2020. június. 15. 07:30","title":"Die Welt: Szomorú lesz az ébredés Orbán és Kaczynski számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","shortLead":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","id":"20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06124321-7611-4d8e-987a-05a6f463cf4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","timestamp":"2020. június. 15. 08:46","title":"Közel 17 milliárd forintra nőtt a Paksi Atomerőmű nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16cd3da-1487-4b4f-bd16-b9906cb926db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy speciálisan megépített mikrobuszra dőlt a fa, a jaműben hatan utaztak.","shortLead":"Egy speciálisan megépített mikrobuszra dőlt a fa, a jaműben hatan utaztak.","id":"20200615_alkotmany_utca_fa_kisbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16cd3da-1487-4b4f-bd16-b9906cb926db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6d669f-66cc-4f59-90b8-cae19ad1621d","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_alkotmany_utca_fa_kisbusz","timestamp":"2020. június. 15. 20:39","title":"Egy kisbuszra dőlt a platánfa az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","shortLead":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","id":"20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7f0c5-69e3-41b1-bc49-69eca0424036","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","timestamp":"2020. június. 16. 17:34","title":"Másfél nap után teljesen kimerült a villanyautóra igényelhető támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]