[{"available":true,"c_guid":"ce7f50f3-8219-4bc2-8e9a-535508d43e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérköltségek ötödét sem fedezte az összeg.","shortLead":"A bérköltségek ötödét sem fedezte az összeg.","id":"20200623_zalazone_tesztpalya_arbevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce7f50f3-8219-4bc2-8e9a-535508d43e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8460c48-276c-4884-98a6-a03dc2d10621","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_zalazone_tesztpalya_arbevetel","timestamp":"2020. június. 23. 05:52","title":"Tavaly 109 millió forintot hozott az 52 milliárdból épült állami tesztpálya, a ZalaZone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fizikai távolságtartás nélkül, közvetlenül egymás mellett foglalhat helyet a közönség a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadainak nézőterein. ","shortLead":"Fizikai távolságtartás nélkül, közvetlenül egymás mellett foglalhat helyet a közönség a Szegedi Szabadtéri Játékok...","id":"20200622_Ujra_egymas_melle_ulhetnek_a_nezok_a_Szegedi_Szabadterin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d3c948-1d3b-43ba-8386-6e1be8cdd0f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200622_Ujra_egymas_melle_ulhetnek_a_nezok_a_Szegedi_Szabadterin","timestamp":"2020. június. 22. 11:55","title":"Újra egymás mellé ülhetnek a nézők a Szegedi Szabadtérin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","shortLead":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","id":"20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ab0409-65f7-4b18-abd8-7459e5eed1e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","timestamp":"2020. június. 22. 07:19","title":"Javulnak a gazdaság kilátásai, optimistábban látják pénzügyi helyzetüket a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7f6c4d-fd32-4cc7-92e7-f6f90c21fe05","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az emésztőszervi betegségek évente rengeteg ember halálát okozzák Magyarországon. Vajon mit csinálunk rosszul, és hogyan előzhetnénk meg a bajt?","shortLead":"Az emésztőszervi betegségek évente rengeteg ember halálát okozzák Magyarországon. Vajon mit csinálunk rosszul, és...","id":"proktis_20170307_Tizbol_nyolcan_megtapasztaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7f6c4d-fd32-4cc7-92e7-f6f90c21fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e444adbf-31a0-468f-87c1-7384dfee2f2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170307_Tizbol_nyolcan_megtapasztaljak","timestamp":"2020. június. 22. 09:30","title":"Minden harmadik magyar küszködik emésztési zavarral - így kerüljük el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887","c_author":"HVG","category":"360","description":"A borospoharak méretével is manipulálhatnak a vendéglátóipari egységek, hogy minél hamarabb pótolják a járvány miatt elmaradt bevételeiket. ","shortLead":"A borospoharak méretével is manipulálhatnak a vendéglátóipari egységek, hogy minél hamarabb pótolják a járvány miatt...","id":"202025_borospoharpszichologia_a_fenekere_neznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa79838-e65b-4d03-8425-124dcbd5e578","keywords":null,"link":"/360/202025_borospoharpszichologia_a_fenekere_neznek","timestamp":"2020. június. 23. 14:00","title":"A nagy borospoharas trükk: így manipulálják a beülős helyek, hogy többet fogyasszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e026815e-03a8-4924-ae49-38536d7522d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Kepler-programot leállították, az adatelemzés továbbra is zajlik. A tudósok nemrég új és izgalmas híreket osztottak meg.","shortLead":"Bár a Kepler-programot leállították, az adatelemzés továbbra is zajlik. A tudósok nemrég új és izgalmas híreket...","id":"20200623_galaxis_tejutrendszer_fold_szeru_bolygo_kepler_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e026815e-03a8-4924-ae49-38536d7522d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cec2de-256f-40be-af27-1202d30c22cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_galaxis_tejutrendszer_fold_szeru_bolygo_kepler_program","timestamp":"2020. június. 23. 14:03","title":"Milliárdnyi Föld-szerű bolygót rejthet a galaxisunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c222fa-4dff-4828-a78c-b3b40771cd81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél erősebben süt a nap, annál hidegebb van benn – méghozzá áram és gépek nélkül, mindössze egy festékbevonatnak köszönhetően. ","shortLead":"Minél erősebben süt a nap, annál hidegebb van benn – méghozzá áram és gépek nélkül, mindössze egy festékbevonatnak...","id":"202025_huteni_kepes_festek_fenykondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c222fa-4dff-4828-a78c-b3b40771cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b257ba9-6105-4934-b398-f8de6482756c","keywords":null,"link":"/360/202025_huteni_kepes_festek_fenykondi","timestamp":"2020. június. 22. 15:30","title":"Minél jobban süt rá a nap, annál hidegebbet csinál bent egy újfajta festék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyház egyik papja szexuális zaklatással vádolt meg nyilvánosan egy másik papot, az érseket pedig gyakorlatilag bűnsegédlettel, de hónapok óta senki semmit sem mond az ügyről sem a híveknek, sem a nyilvánosságnak.","shortLead":"A katolikus egyház egyik papja szexuális zaklatással vádolt meg nyilvánosan egy másik papot, az érseket pedig...","id":"20200623_Nem_hittem_el_ami_este_tortent_mert_egy_felszentelt_paprol_van_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d172e830-95ce-4cba-9217-ca290b070dbd","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Nem_hittem_el_ami_este_tortent_mert_egy_felszentelt_paprol_van_szo","timestamp":"2020. június. 23. 15:10","title":"„Nem hittem el, ami este történt, mert egy felszentelt papról van szó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]