[{"available":true,"c_guid":"80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","id":"20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a71f1f-8843-4886-bc6c-7cd4867e13b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","timestamp":"2020. június. 23. 10:43","title":"Öngyilkos lett Steve Bing producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","shortLead":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","id":"20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13072cc5-44e9-4464-9b04-118b35a354df","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","timestamp":"2020. június. 21. 19:43","title":"Veszélyhelyzet az Indexnél, átállították a szabadságmutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","shortLead":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","id":"20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb5723e-4da8-4e2e-837e-c61b7e73f75a","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","timestamp":"2020. június. 22. 16:58","title":"Végrehajtást indított a NAV az utcákra visszatérő Lime ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d8c04a-28c7-4f70-a07b-f4bc9d4f3585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200623_On_kit_utal_a_legjobban__konzultal_a_Ketfarku_Kutyapart_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33d8c04a-28c7-4f70-a07b-f4bc9d4f3585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd557ba4-c008-4bc6-b001-2f99235f3412","keywords":null,"link":"/elet/20200623_On_kit_utal_a_legjobban__konzultal_a_Ketfarku_Kutyapart_is","timestamp":"2020. június. 23. 14:33","title":"\"Ön kit utál a legjobban?\" – konzultál a Kétfarkú Kutya Párt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","shortLead":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","id":"20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42826fd-4130-44eb-9803-6c3cc9ce6455","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","timestamp":"2020. június. 23. 07:34","title":"Nincs jobb, úgyhogy hosszabbít az állam a Magyar Postával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt állította, valójában nincs ok a pánikra a lapnál, a szerkesztőség feldarabolását javasoló terv kidolgozója már nem is dolgozik ezen a projekten.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt...","id":"20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db26c8c-46a3-4c7c-9687-a7fbeffa0388","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","timestamp":"2020. június. 21. 22:01","title":"Bodolai: Félrevezették az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc89132-825b-4ee5-94f1-618e8253dd49","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalati pénzügyi jelentés meghamisításának gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték az egyik legnagyobb német tőzsdei cég, a digitális fizetési megoldásokkal foglalkozó Wirecard frissen távozott vezetőjét – közölte kedden a müncheni ügyészség.","shortLead":"A vállalati pénzügyi jelentés meghamisításának gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték az egyik legnagyobb...","id":"20200623_elozetes_Wirecard_volt_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc89132-825b-4ee5-94f1-618e8253dd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d0b415-8a97-4c4c-a6d1-91829697298f","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_elozetes_Wirecard_volt_vezeto","timestamp":"2020. június. 23. 13:35","title":"664 milliárd forinttal nem tudott elszámolni, előzetesbe került a Wirecard volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyár végén jön a duplalemez.","shortLead":"Nyár végén jön a duplalemez.","id":"20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bb8b7-b656-4e91-9de2-6a0bd9cc68a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","timestamp":"2020. június. 23. 11:16","title":"Elhagyta a fél nevét és új dallal jelentkezett a Galaxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]