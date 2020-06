Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés már végzett a Déli-Alpok harmadával, a kisebb gleccserek szinte biztosan eltűnnek.","shortLead":"A felmelegedés már végzett a Déli-Alpok harmadával, a kisebb gleccserek szinte biztosan eltűnnek.","id":"20200624_gleccser_olvadas_uj_zeland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e7837f-d8dd-46cd-8a94-8d3a220b5618","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_gleccser_olvadas_uj_zeland","timestamp":"2020. június. 24. 12:41","title":"Évente annyi jég olvad el az új-zélandi gleccserekből, ami az egész országnak elég lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","shortLead":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","id":"20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75ca96-cb0f-4bc0-a67b-ddfe633c69f6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","timestamp":"2020. június. 24. 16:57","title":"3,6 milliárd forintért adott el Tiborcz cége egy félkész luxushotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

","shortLead":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group...","id":"20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbefb20-f641-454c-9717-2069b6fb776d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","timestamp":"2020. június. 24. 16:15","title":"Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 13. rész. Gálffi László olvassa fel Karinthy Frigyes írását. Szép Ernő versét elmondja: Kerekes Éva.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e0cbb7-b112-4d8b-b71e-afcf2ea0a787","keywords":null,"link":"/360/20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","timestamp":"2020. június. 24. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Szép Ernő: Felhő; Karinthy Frigyes: Fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és Romániából.","shortLead":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és...","id":"20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b875d-43db-4eea-aff9-30b0792277c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","timestamp":"2020. június. 24. 17:04","title":"Árad a Tisza, több száz köbméter szemetet hoz magával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált a hatalom – írja a HVG. A fokozódó harc első áldozata a kiadó vezérigazgatója.","shortLead":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált...","id":"20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b6d086-6400-48f5-bad2-4cc5cca48565","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","timestamp":"2020. június. 24. 15:52","title":"„Egy újjáépített, átfazonírozott Index kinek kellene?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cbce71-fa7d-4f2a-8f6a-2dca57d7cc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megadták a módját annak, hogy felavassák a megújult 6321-es utat.","shortLead":"Megadták a módját annak, hogy felavassák a megújult 6321-es utat.","id":"20200624_paks_cece_avatounnepseg_atadas_szalag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40cbce71-fa7d-4f2a-8f6a-2dca57d7cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aa2269-1177-484e-ac7e-14efea866393","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_paks_cece_avatounnepseg_atadas_szalag","timestamp":"2020. június. 24. 18:31","title":"Hatan vágták át a szalagot a Paks-Cece út avatóünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5753ae2-4a39-49c7-8840-953567f5c813","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bernice A. King a rendőri erőszak áldozatául esett fekete férfi, Rayshard Brooks gyászszertartásán mondott beszédet.","shortLead":"Bernice A. King a rendőri erőszak áldozatául esett fekete férfi, Rayshard Brooks gyászszertartásán mondott beszédet.","id":"20200624_folytassatok_a_harcot_bernice_a_king_blm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5753ae2-4a39-49c7-8840-953567f5c813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837e9eb-2a46-4d78-abd0-cf3de536d36d","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_folytassatok_a_harcot_bernice_a_king_blm","timestamp":"2020. június. 24. 08:25","title":"\"Folytassátok a harcot!\" – Martin Luther King lánya üzent a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]