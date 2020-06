Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"79 éves volt az elhunyt.","shortLead":"79 éves volt az elhunyt.","id":"20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e267cdf-1609-4e0f-926b-f24dbc0a809e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","timestamp":"2020. június. 26. 09:17","title":"Egy idős nő a koronavírus tegnapi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","shortLead":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","id":"20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a4868c-90b3-4ab2-a43a-7c0179412ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. június. 27. 08:54","title":"Országszerte 180 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez, akik ultimátumot adtak a Facebooknak: határozatlan időre leállítják a Facebookon és az Instagramon futó hirdetési kampányaikat, amíg Zuckerberg vállalata kivételezik Donald Trumppal, és olyan bejegyzéseit hagyja az oldalon, amilyenekért mással már rég elbántak volna.","shortLead":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez...","id":"20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf2e1f-2246-4fa7-bcdf-8e0591cf5bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","timestamp":"2020. június. 26. 15:03","title":"A bojkott, amit meg fog érezni a Facebook: a Verizon sem hirdet, amíg Trump szabadon garázdálkodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","shortLead":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","id":"20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7fad3f-3b18-4a1e-86fc-bbed4b839960","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","timestamp":"2020. június. 26. 08:13","title":"Combon szúrta magát az ittas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem nyomoznak a Budapest–Belgrád vasút költségei miatt, belföldi turistákat csábítanának Budapestre, rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem nyomoznak a Budapest–Belgrád vasút költségei miatt, belföldi turistákat csábítanának Budapestre, rekordszámú új...","id":"20200626_Radar360_Panikolhatott_a_kormany_380_millio_megy_nemet_lobbizasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d2cac3-29de-4d08-bc87-a43d800ce52f","keywords":null,"link":"/360/20200626_Radar360_Panikolhatott_a_kormany_380_millio_megy_nemet_lobbizasra","timestamp":"2020. június. 26. 08:00","title":"Radar360: A pánik miatt lehet ennyi lélegeztetőgép, 380 millió megy német lobbizásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128fed05-7c0a-41e8-9bf0-43aeb4c4e711","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész nem árulhatta el, hol található a festmény.","shortLead":"A művész nem árulhatta el, hol található a festmény.","id":"20200626_Mokus_Bud_Spencer_graffiti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128fed05-7c0a-41e8-9bf0-43aeb4c4e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c31ab-77ce-4136-a715-1caac3c99a19","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Mokus_Bud_Spencer_graffiti","timestamp":"2020. június. 26. 17:10","title":"Most hatalmas mókust festett a Bud Spencer-graffiti alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos, hogy a drága gépek okosak is maradnak. ","shortLead":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos...","id":"202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854437a-fe90-400d-b4c8-ff92056dfafa","keywords":null,"link":"/360/202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","timestamp":"2020. június. 26. 16:00","title":"Jó tisztában lenni vele, hogy idővel butulhatnak az okos háztartási gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon vontatottan a korrupciós büntetőügyek. Hadházy egyebek mellett elárulja, lát-e reális esélyt arra, hogy a miniszterelnök, vagy Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban vizsgálat induljon, s azt is, hogy leszotyizhatja-e Polt Péter fejét Orbán Viktor.","shortLead":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon...","id":"20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2e7f2-7a35-4498-89c8-9778bd4e2ab8","keywords":null,"link":"/360/20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 25. 19:00","title":"\"Kérdés, hogy le lehet-e váltani a kormányt, vagy forradalom kell\" – Hadházy Ákos a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]