Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Markus Kattner visszaélt a pozíciójával és megsértette a szövetség etikai kódexét.\r

","shortLead":"Markus Kattner visszaélt a pozíciójával és megsértette a szövetség etikai kódexét.\r

","id":"20200630_Tizeves_eltiltast_kapott_a_FIFA_korabbi_fotitkarhelyettese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e79e6-5b23-4317-87fb-7c6b52c44b31","keywords":null,"link":"/sport/20200630_Tizeves_eltiltast_kapott_a_FIFA_korabbi_fotitkarhelyettese","timestamp":"2020. június. 30. 20:47","title":"Tízéves eltiltást kapott a FIFA korábbi főtitkár-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár öt évbe is telhet, amíg a légiközlekedés visszaér a válság előtti szintre, ezért nagy leépítésbe kezd a repülőgépgyártó.","shortLead":"Akár öt évbe is telhet, amíg a légiközlekedés visszaér a válság előtti szintre, ezért nagy leépítésbe kezd...","id":"20200701_airbus_valsag_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418f4b9-5b52-4375-9231-b864c92070d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_airbus_valsag_leepites","timestamp":"2020. július. 01. 11:59","title":"15 ezer munkahelyet szüntet meg az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország és Lengyelország megszeghesse a demokratikus játékszabályokat, ám közben Brüsszel civilizált, nyílt párbeszédre törekszik mindkét kormánnyal. Utóbbi így volt már a járvány előtt is, és így lesz utána is.","shortLead":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország...","id":"20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec80056-27bb-49ce-b668-2161962efa9e","keywords":null,"link":"/360/20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","timestamp":"2020. július. 01. 07:33","title":"Két újabb figyelmeztetés Orbánnak Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár A tanú című filmből idézve úgy fogalmazott: a kritikusoknál az „ítélet” már előbb készen volt, mint maga a „per”. És azt is elmagyarázta, mit keres az Erzsébet Program a tananyagban.","shortLead":"Az államtitkár A tanú című filmből idézve úgy fogalmazott: a kritikusoknál az „ítélet” már előbb készen volt, mint maga...","id":"20200629_retvari_bence_allamtitkar_emmi_tortenelem_tankonyv_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8861cac1-c8b5-44ad-98f4-6f0390413c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_retvari_bence_allamtitkar_emmi_tortenelem_tankonyv_oktatas","timestamp":"2020. június. 29. 22:42","title":"Rétvári szerint politikai alapú támadás érte az új tankönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660533ef-534d-4f32-817f-136147f19aa6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb fontos lépést tett Kína afelé, hogy felszámolja Hongkong autonómiáját.","shortLead":"Újabb fontos lépést tett Kína afelé, hogy felszámolja Hongkong autonómiáját.","id":"20200630_Hongkong_kinai_nemzetbiztonsagi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660533ef-534d-4f32-817f-136147f19aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4f4bf-e282-4602-8a19-9a1ecad5a035","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Hongkong_kinai_nemzetbiztonsagi_torveny","timestamp":"2020. június. 30. 05:24","title":"Szerdán életbe lép a Hongkong autonómiáját korlátozó kínai nemzetbiztonsági törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy hónapos kényszerszünet után a milánói Scala. A híres operaház júliusra négy koncertből álló sorozatot tervez egyharmadára csökkentett közönség előtt. \r

","shortLead":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy...","id":"20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76595f50-e97c-49e0-862a-59c9e940b295","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","timestamp":"2020. június. 30. 09:07","title":"Betett a járvány a Broadwaynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek hasonló állapotból.","shortLead":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek...","id":"20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76236843-0965-4686-8bac-bd06ebed8e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","timestamp":"2020. június. 30. 17:37","title":"Válságos állapotban van két koronavírusos fiatal az Országos Korányi Pulmonógiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e24b04a-c323-4aa1-a8cf-a04a5dbe54dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már minden második eladott Bentley a SUV Bentayga. ","shortLead":"Ma már minden második eladott Bentley a SUV Bentayga. ","id":"20200701_Atszabtak_a_Bentley_Bentaygat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e24b04a-c323-4aa1-a8cf-a04a5dbe54dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ef7ef-c2f9-4f41-837c-1aa979765e9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Atszabtak_a_Bentley_Bentaygat","timestamp":"2020. július. 01. 09:44","title":"Megújult a Bentley pénzcsináló autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]