Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt vezetője veszi át a közmédia portálját.","shortLead":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt...","id":"20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5c5524-85ea-4bda-9748-081b7370a03f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","timestamp":"2020. július. 13. 12:53","title":"A Lokál korábbi főszerkesztőjét nevezték ki a hirado.hu élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Minden feladat, minden probléma más és más, ezért ha úgy reagálunk egy új kihívásra, mintha mi már mindent megtapasztaltunk volna, tévedhetünk.","shortLead":"Minden feladat, minden probléma más és más, ezért ha úgy reagálunk egy új kihívásra, mintha mi már mindent...","id":"20200712_Hogyan_segithet_minket_a_kezdok_szelleme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323ac4e1-3ea1-41af-887e-4568203731f8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200712_Hogyan_segithet_minket_a_kezdok_szelleme","timestamp":"2020. július. 12. 19:15","title":"Hogyan segíthet minket a kezdők szelleme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta az Útinform.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta...","id":"20200712_Orias_torlodas_az_M0on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0f02c-3e9e-4aeb-aa2f-37a189053f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200712_Orias_torlodas_az_M0on","timestamp":"2020. július. 12. 15:47","title":"Óriás torlódás az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","shortLead":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","id":"20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a6e357-0662-4b17-b244-ee9d4e54fc71","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Magyarországon tárgyal csütörtökön Orbán és a CDU elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A hónapokig tartó eljárás során nemcsak a pereket bukták el, hanem arra sem született válasz, van-e bármilyen lehetősége annak, aki nem ért egyet a gyermekéről döntő szakvéleménnyel. Ráadásul az ügynek az iskolaévvel egyáltalán nincs vége, jövőre a legóvatosabb becslések szerint is ezreket fog érinteni a probléma. ","shortLead":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz...","id":"20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81484d10-680d-4606-805c-6784b98c237d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"22-es csapdájában a gyerek óvodában tartásáért perelő szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","shortLead":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","id":"20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f0597e-fc60-4003-b14b-ad85b7a934ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","timestamp":"2020. július. 13. 10:36","title":"A győri polgármester is kiposztolta a körforgalomban balesetet okozó driftelők videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddf19a7-86b4-4807-9a7c-2e92ed9fa302","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: behurcolás, lista, bizalom, lakásbiznisz, jogállam.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200712_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dddf19a7-86b4-4807-9a7c-2e92ed9fa302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e40768b-b580-421e-8f0d-f9831a5d3ed4","keywords":null,"link":"/360/20200712_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. július. 12. 20:20","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely digitális nomádként találkozott a mesebeli kis egérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]