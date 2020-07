Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a45bd08e-880f-43ba-bae1-14bcacfdf826","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az „átlagos orosz nőről\" mintázott humanoid robot dolgozik a permi kormányhivatalban. Kérdez, válaszol, mosolyog, rá van kötve a nyomtatóra. Az irodavezetője szerint tökéletesen el tudja látni a rábízott munkát.","shortLead":"Az „átlagos orosz nőről\" mintázott humanoid robot dolgozik a permi kormányhivatalban. Kérdez, válaszol, mosolyog, rá...","id":"20200714_Humanoid_robot_osztja_az_erkolcsi_bizonyitvanyokat_egy_orosz_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45bd08e-880f-43ba-bae1-14bcacfdf826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d168d6e6-2c7a-4e42-87f1-8fb58004b85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Humanoid_robot_osztja_az_erkolcsi_bizonyitvanyokat_egy_orosz_varosban","timestamp":"2020. július. 14. 12:48","title":"Humanoid robot osztja az erkölcsi bizonyítványokat egy orosz városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább esőre nem kell számítani.","shortLead":"De legalább esőre nem kell számítani.","id":"20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de8429e-eecf-4747-a57d-aea6eeb4c953","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","timestamp":"2020. július. 14. 05:06","title":"Napközben kellemes meleg, este szokatlan hűvös lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak.","shortLead":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27beb0be-7caa-473d-bc77-2876da04653c","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","timestamp":"2020. július. 13. 05:35","title":"Újabb hidegfront jön a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak számára.","shortLead":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak...","id":"20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97da9222-229b-4e53-b19f-0aba05cdddda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 10:42","title":"A tavaszi kényszerszünet után nyáron is leállnak a magyar autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már augusztustól szigoríthatják a rövid távú lakáskiadás szabályait, de a részletekről nem a parlamentben, hanem a városi közgyűlésekben fognak dönteni.","shortLead":"Már augusztustól szigoríthatják a rövid távú lakáskiadás szabályait, de a részletekről nem a parlamentben, hanem...","id":"20200713_torvenyjavaslat_onkormanyzatok_Airbnb_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d72c87-655a-41fa-9249-7612b936c703","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_torvenyjavaslat_onkormanyzatok_Airbnb_szallas","timestamp":"2020. július. 13. 15:28","title":"Elkészült a törvényjavaslat: az önkormányzatok dönthetnek az Airbnb sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin biokémikussal, az amerikai BioNTech cég alelnökével készített interjút az Index. A BioNTech és a Pfizer közös koronavírus-ellenes oltóanyaga az egyik legígéretesebb a lehetséges koronavírus-vakcinák között. A tudós a nyolcvanas években ment ki Amerikába, hogy az RNS-ben rejlő orvosi lehetőségeket kutassa.





","shortLead":"Karikó Katalin biokémikussal, az amerikai BioNTech cég alelnökével készített interjút az Index. A BioNTech és a Pfizer...","id":"20200712_Magyar_alelnoke_van_a_legigeretesebb_koronavirusvakcinat_fejleszto_amerikai_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c2358-141c-4b36-a5ac-4c726c21a59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_Magyar_alelnoke_van_a_legigeretesebb_koronavirusvakcinat_fejleszto_amerikai_cegnek","timestamp":"2020. július. 12. 20:02","title":"Magyar alelnöke van a legígéretesebb koronavírus-vakcinát fejlesztő amerikai cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","shortLead":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","id":"20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5710098-b635-4dc6-83e1-c2f6c6bdcc12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","timestamp":"2020. július. 14. 04:47","title":"Rendes terepjárót csináltak egy Nissan GT-R-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]