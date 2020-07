Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette? A koronavírus-járvány felerősítette azokat az elképzeléseket, hogy már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Cikksorozatunkban megnézzük, hogy mit kínálhat a munka utáni társadalom, az úgynevezett post-work society.","shortLead":"Érezzük mi is, és a bolygó is érzi, hogy ahogyan ma élünk és dolgozunk, az nem jó. De mi legyen helyette...","id":"20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9823a34-ca5b-4913-8b52-47ea6b1dce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32b2c15-23a1-4c81-bb4e-46baee845d30","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Sokkal_kevesebbet_kellene_dolgoznunk_hogy_nekunk_es_a_kornyezetunknek_is_jo_legyen","timestamp":"2020. július. 29. 11:20","title":"Tényleg sokkal kevesebbet kellene dolgoznunk, hogy nekünk és a környezetünknek is jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre terjesztette fel azt a kollégájukat, akit korábban vesztegetésért felfüggesztett börtönre ítéltek. A kórház főigazgatója szerint kollégájukat hiányos adatok alapján terjesztették fel dicséretre. Az orvos elismerését etikai okokból elfogadhatatlannak tartja az EMMI, és a Magyar Orvosi Kamara is jelezte: az onkológus-nőgyógyász kitüntetése nem volt megalapozott és időszerű. ","shortLead":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre...","id":"20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76afdfd-3196-4066-a729-96f19320d234","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","timestamp":"2020. július. 28. 18:17","title":"Kihátrál a kórház a vesztegetés miatt elítélt orvos kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf7437-b8f4-47d8-8a60-1d6da6d766a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint a koronavírus miatt.","shortLead":"Mármint a koronavírus miatt.","id":"20200728_gyorgy_laszlo_allamtitkar_lezaras_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adf7437-b8f4-47d8-8a60-1d6da6d766a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d91984-bf9e-4c90-86ae-c05e7d351b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_gyorgy_laszlo_allamtitkar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 16:44","title":"Államtitkár: A kormány nem számol újabb országos lezárással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d082db2-7e31-42b7-b011-3a07b99e4300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai televíziós akadémia díjaira jelöltek listáját kedden hozták nyilvánosságra. Több mint 100 kategóriában 767 műsor száll versenybe.","shortLead":"Az amerikai televíziós akadémia díjaira jelöltek listáját kedden hozták nyilvánosságra. Több mint 100 kategóriában 767...","id":"20200728_emmy_jelolesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d082db2-7e31-42b7-b011-3a07b99e4300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5a94a-2823-4100-a90d-7c0749167d32","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_emmy_jelolesek","timestamp":"2020. július. 28. 19:35","title":"Soha nem jelöltek még annyi műsort Emmy-díjra, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","shortLead":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","id":"20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d1711-0005-4b66-80aa-13bd014e9c01","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. július. 29. 21:01","title":"Putyin bizalmi indexe 23 százalékra esett a két évvel korábbi 60-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már folyamatban lévő vizsgálat miatt az EB-nek több dokumentumra is szüksége lenne a Facebooktól. A közösségi oldal viszont állítja: a testület olyan adatokat kér tőlük, amiket nem adhatnak ki.","shortLead":"Egy már folyamatban lévő vizsgálat miatt az EB-nek több dokumentumra is szüksége lenne a Facebooktól. A közösségi oldal...","id":"20200728_facebook_adatok_vizsgalat_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b3c6b-a4d9-44eb-96c7-3215d98f7b45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_facebook_adatok_vizsgalat_europai_bizottsag","timestamp":"2020. július. 28. 16:05","title":"A Facebook beperelte az Európai Bizottságot, mert adatokat kértek tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371f39d5-3e93-412d-b9a6-18b6ba296e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a negatív gondolkodású embereknél nagyobb eséllyel alakulhatnak ki az életüket veszélyeztető betegségek.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a negatív gondolkodású embereknél nagyobb eséllyel alakulhatnak ki az életüket veszélyeztető...","id":"20200729_A_pesszimistak_korabban_halnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=371f39d5-3e93-412d-b9a6-18b6ba296e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfea71f-1d77-4c5d-93d8-d9da63bf9e50","keywords":null,"link":"/elet/20200729_A_pesszimistak_korabban_halnak","timestamp":"2020. július. 29. 09:39","title":"A pesszimisták korábban halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2 milliárdos támogatást kap, a pénzről a Magyar Turisztikai Ügynökség dönt. Kiderült az is, hamarosan közzéteszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy augusztus 1-től mennyiért teszteli a külföldről hazatérőket az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2...","id":"20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d5eb9-6bca-47e4-a74f-b12818701b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 30. 10:52","title":"Gulyás: Augusztusban sem lesz fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]