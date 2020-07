Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","id":"20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ddb5cc-4ec5-4371-8d35-15e4cd129df0","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2020. július. 08. 17:35","title":"Berobbant a koronavírus a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet pedig perre megy.","shortLead":"A szakszervezet pedig perre megy.","id":"20200708_Honapok_ota_nem_kapnak_fizetest_tuntetnek_a_vasarosnamenyi_ruhagyarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdc3472-3180-48c4-a1d9-6e952eade9b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Honapok_ota_nem_kapnak_fizetest_tuntetnek_a_vasarosnamenyi_ruhagyarnal","timestamp":"2020. július. 08. 07:30","title":"Hónapok óta nem kapnak fizetést, tüntetnek a vásárosnaményi ruhagyárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket növelték a költségvetési vita során a kormánypárti képviselők. A büdzsé a kormányzati szándékok hű tükre.","shortLead":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket...","id":"20200708_Szandeknyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372ccc1c-3b23-4410-8772-51b1349de3fd","keywords":null,"link":"/360/20200708_Szandeknyilatkozatok","timestamp":"2020. július. 08. 13:00","title":"Meghökkentő dolgok a büdzsében: úgy csökken az államadósság, hogy nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73671a02-0772-4f84-87fd-59999003b6f3","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A nagy múltú Postás SE helyén és bázisán épít tornászakadémiát a kormány. 2017-ben a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként is ismert Vörös József került az egyesület élére, amitől azt remélték, hogy anyagilag rendeződik a Postás helyzete, de három évvel később is csak annyit tudni, a kormány milliárdokat öntött bele.","shortLead":"A nagy múltú Postás SE helyén és bázisán épít tornászakadémiát a kormány. 2017-ben a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként is...","id":"20200708_Milliardos_sportberuhazas_helytartoja_Meszaros_buntetougybe_keveredett_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73671a02-0772-4f84-87fd-59999003b6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea300fbd-8bc8-4d28-8071-ac39c3492fa3","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Milliardos_sportberuhazas_helytartoja_Meszaros_buntetougybe_keveredett_ugyvedje","timestamp":"2020. július. 08. 14:00","title":"Milliárdos sportberuházás helytartója Mészáros büntetőügybe keveredett ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országon végigvonuló hidegfront minden eddiginél erősebb széllökéseket eredményezett.","shortLead":"Az országon végigvonuló hidegfront minden eddiginél erősebb széllökéseket eredményezett.","id":"20200708_Szelrekord_Budapest_Janos_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3603f647-2dad-4c4a-bd54-45dd3f5779f8","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Szelrekord_Budapest_Janos_hegy","timestamp":"2020. július. 08. 15:38","title":"Új szélrekord született Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"49 halottja van a japán természeti katasztrófának, 11 embert nem találnak.","shortLead":"49 halottja van a japán természeti katasztrófának, 11 embert nem találnak.","id":"20200707_eso_Japan_evakualas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d62015-ebbd-435c-a865-d2e055d29e34","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_eso_Japan_evakualas","timestamp":"2020. július. 07. 06:07","title":"Akkora eső van Japánban, hogy 1,2 millió embert evakuálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79b9919-0333-4d15-b825-760255d6c2ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz utasai között diákok is voltak. A busz utasai között diákok is voltak. Még nem világos, mi okozta a tragédiát.","id":"20200707_to_kina_buszbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c79b9919-0333-4d15-b825-760255d6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974aba1-8b7e-41b3-8e3e-e7cc890eeb94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_to_kina_buszbaleset","timestamp":"2020. július. 07. 14:39","title":"Tóba zuhant egy busz Kínában – 21 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés segített.","shortLead":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés...","id":"20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a1a398-8c12-445c-85d8-6360a07c7643","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2020. július. 07. 19:03","title":"112 napig volt műtüdőn egy koronavírusos beteg, sikerült megmenteni az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]