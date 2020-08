Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebook-főnöknek van miből élnie.","shortLead":"A Facebook-főnöknek van miből élnie.","id":"20200807_mark_zuckerberg_facebook_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d755fe2c-a51a-48f9-8d6f-734fbec084e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_mark_zuckerberg_facebook_vagyon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:25","title":"Már 100 milliárd dolláros vagyona van Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök aláírta a rendeletet, amely értelmében semmilyen ügyletet nem lehet majd bonyolítani a TikTokot készítő kínai céggel. A rendelkezés szeptember 20-án lép életbe.","shortLead":"Az amerikai elnök aláírta a rendeletet, amely értelmében semmilyen ügyletet nem lehet majd bonyolítani a TikTokot...","id":"20200807_donald_trump_tiktok_betiltas_elnoki_rendelet_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a035758-5184-46cd-adea-8f734d9313ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_donald_trump_tiktok_betiltas_elnoki_rendelet_microsoft","timestamp":"2020. augusztus. 07. 08:33","title":"Trump 45 napon belül kivéreztetné a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól gazdálkodik, szinte egy csapásra a régió leggazdagabbjai közé emelkedhet. A két legnagyobb népcsoport máris egymást vádolja a másik kisemmizésével, ami viszályt és pazarlást vetít előre.","shortLead":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól...","id":"20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bb6dd1-4ce9-43e4-9cc6-ccd5079a0faa","keywords":null,"link":"/360/20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:00","title":"Egy kis ország, amely olajban úszik, de még nem tudja, mit kezdjen vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című könyvében megismertetett módszerek és a coaching szemléletmód mindhárom helyzetben segíthetnek. ","shortLead":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című...","id":"20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376195e-1f5c-404c-9974-29586e6aca67","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:15","title":"Kevesebb erőfeszítéssel több eredményt? Próbálja ki a coachingot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető, hogy a katasztrófa tovább mélyíti az egyszer a térség legnyugodtabb államának számító Libanon súlyos belpolitikai és gazdasági válságát.","shortLead":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető...","id":"20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9dce5-82d9-48a0-8505-bf1376ca3fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:12","title":"Társadalmi robbanást hozhat Libanonban a bejrúti óriásdetonáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet. Az ország 12 megyéjében találtak fertőzötteket.","shortLead":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet...","id":"20200806_koronavirus_fertozes_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2282b468-c9ab-4649-8a1a-ea80ffc8056e","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_fertozes_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:20","title":"Május vége óta nem találtak ennyire sok magyar koronavírus-fertőzöttet egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d855ce14-50a2-407e-b0e8-8f5ad12fc759","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vízi állatok lehettek a zsiráfnyakú Tanystropheus nembe tartozó őslények, amelyek sok fejtörést okoztak számos paleontológusnak.","shortLead":"Vízi állatok lehettek a zsiráfnyakú Tanystropheus nembe tartozó őslények, amelyek sok fejtörést okoztak számos...","id":"20200806_zsirafnyaku_osleny_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d855ce14-50a2-407e-b0e8-8f5ad12fc759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312db2f0-8082-4762-ab5c-9cd634781eaf","keywords":null,"link":"/elet/20200806_zsirafnyaku_osleny_svajc","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:54","title":"Tisztáztak egy fontos kérdést svájci tudósok: vízi állat volt a zsiráfnyakú őslény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze a rabszolgasághoz. Kovács András Péter ezért ad néhány tippet a címben feltett kérdésre. ","shortLead":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze...","id":"20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f24a4-74f3-416e-991c-931540e321e8","keywords":null,"link":"/360/20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Hogyan tiltakozzunk szobordöntések helyett? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]