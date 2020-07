Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik az iparágat.","shortLead":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik...","id":"20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a103ba4f-ea67-4f01-8127-8c31f575ef31","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","timestamp":"2020. július. 20. 19:39","title":"Demeter Szilárd 5 milliárdos csomaggal mentené meg a zeneipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan akkumulátorral ruházna fel a Samsung egy új telefont, amely alapesetben táblagépekbe szokott kerülni.","shortLead":"Olyan akkumulátorral ruházna fel a Samsung egy új telefont, amely alapesetben táblagépekbe szokott kerülni.","id":"20200722_samsung_telefon_7000_mah_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3f01c-29a0-4b3b-af60-711b64a0d4eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_telefon_7000_mah_akkumulator","timestamp":"2020. július. 22. 08:03","title":"Önnek meddig bírja a telefonja? 7000 mAh-s akkumulátor elég lenne bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a931ea5-2386-4392-96e5-03df5728bde9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti alanyoknál kialakította a vírussal szembeni védelmet az Oxford Egyetem és az AstraZeneca közös fejlesztésében készülő oltóanyaga.","shortLead":"A kísérleti alanyoknál kialakította a vírussal szembeni védelmet az Oxford Egyetem és az AstraZeneca közös...","id":"20200720_oxford_astrazeneca_oltas_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a931ea5-2386-4392-96e5-03df5728bde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7eed76-65cb-4f11-b975-04f494285163","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_oxford_astrazeneca_oltas_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 16:09","title":"Sikeresen tesztelték embereken a brit koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt a kontinensen az egyedszámuk.","shortLead":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt...","id":"20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9744d21c-b591-456b-8343-f761e51a744f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2020. július. 21. 18:32","title":"Recés zsiráf született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret hagyott – leleményeseknek és már úton lévőknek. Megjárható-e az Egyesült Királyság egy nap alatt oda-vissza? És ha igen, milyen érzéssel?","shortLead":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret...","id":"20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7cdaf3-1d0a-41e2-a806-d1abf5f4adb1","keywords":null,"link":"/360/20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","timestamp":"2020. július. 21. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Menekülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el a járvány következtében. Ukrajnában némileg mérséklődött az elmúlt 24 órában azonosított fertőzöttek száma, de még mindig több száz esetről számoltak be.","shortLead":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el...","id":"20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa530d-87b4-4dfd-be78-893612936ac1","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 17:52","title":"Horvátországban és Szlovéniában csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","shortLead":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","id":"20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d40c07b-38e3-46db-ba52-c5d175197f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 21. 13:03","title":"Csináltak egy speciális légszűrőt a tudósok, ami szó szerint kiirtja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Chrome böngésző fejlesztőknek szánt verziójába, a Chrome Canaryba került be az a funkció, aminek köszönhetően a fájlok letöltése egészen addig nem indul el, amíg wifi közelébe nem ér az ember.","shortLead":"Egyelőre csak a Chrome böngésző fejlesztőknek szánt verziójába, a Chrome Canaryba került be az a funkció, aminek...","id":"20200721_google_chrome_bongeszo_android_fajlok_letoltese_chrome_canary","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57764c36-858e-4947-985c-db0017832c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_google_chrome_bongeszo_android_fajlok_letoltese_chrome_canary","timestamp":"2020. július. 21. 11:03","title":"Hasznos funkció kerülhet az androidos Chrome böngészőbe, segít spórolni a mobilnettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]