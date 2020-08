Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","shortLead":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","id":"20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0425f-c735-46c9-ac37-eb2bb67c016a","keywords":null,"link":"/elet/20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:00","title":"Schobert Norbert csak 18 éven felülieket engedne regisztrálni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","shortLead":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","id":"20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3aa429-ea7b-41d4-986b-65808ee5263d","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:20","title":"Már meghaladja a 130-at a bejrúti robbanás után azonosított halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank eredménye. De úgy számolnak: már javul a helyzet, és az év hátralévő részében nem lesznek már jelentős kockázati költségek.","shortLead":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank...","id":"20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f20305-2824-453f-bb6a-24f941e2a2c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:46","title":"Erste-vezér: \"Kaptunk egy gólt, de meg fogjuk nyerni a meccset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","shortLead":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","id":"20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cec6fd-9608-4bd4-a5df-4a8b3cd7a810","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:41","title":"920 lóerős lett az új hibrid Mercedes-AMG GLE 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit leteszteltetett, aki kapcsolatba került vele, így még egy embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit...","id":"20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf85222-ef34-44cb-8647-44c747404d60","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:09","title":"Az esztergomi Suzuki-gyár két dolgozója koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzött személy vehetett részt az egyik vidéki összejövetelen.\r

","shortLead":"Fertőzött személy vehetett részt az egyik vidéki összejövetelen.\r

","id":"20200805_koronavirus_jarvany_fertozes_hit_gyulekezete_istentisztelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd2aaa1-0b94-49c5-8584-6909cc7d2d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_koronavirus_jarvany_fertozes_hit_gyulekezete_istentisztelet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 21:22","title":"Koronavírus-gyanú miatt felfüggeszti istentiszteleteit a Hit Gyülekezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik a hangszórókból.","shortLead":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik...","id":"20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c6083b-7899-4e61-8cb8-dbed296d06b1","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:37","title":"Kikerült a BBC-hez egy videó arról, hogyan raboskodik egy ujgur férfimodell a lágerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3d6ac8-2441-41e1-850f-2e343f886ca4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dan Friedkin sajtóértesülések szerint 450 millió euróért szerezte meg az olasz klubot.","shortLead":"Dan Friedkin sajtóértesülések szerint 450 millió euróért szerezte meg az olasz klubot.","id":"20200806_as_roma_serie_a_foci_dan_friedkin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b3d6ac8-2441-41e1-850f-2e343f886ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563f091c-cc7f-43a3-add3-01a6c7b3a36f","keywords":null,"link":"/sport/20200806_as_roma_serie_a_foci_dan_friedkin","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:40","title":"Amerikai milliárdos vette meg az AS Romát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]