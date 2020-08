Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","shortLead":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","id":"20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087964e6-3872-47a2-951c-80a37a29362e","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:04","title":"Cameron Diaz elárulta, miért hagyta ott Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","shortLead":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","id":"20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd125f3-edf1-4315-98e9-78d6039fe62f","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:51","title":"Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki belehajtott a közútkezelő autójába az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondják, nem szeretnék gátolni az országos ellenzéki összefogást, de nekik Göd az első. A városban április óta áll a bál az ellenzéki pártok és szintén ellenzéki, momentumos polgármester között.","shortLead":"Azt mondják, nem szeretnék gátolni az országos ellenzéki összefogást, de nekik Göd az első. A városban április óta áll...","id":"20200810_god_ellenzeki_pepatvar_dk_felfuggesztett_parttagsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f3a00-749f-411b-be5d-297b08cc07ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_god_ellenzeki_pepatvar_dk_felfuggesztett_parttagsag","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:56","title":"Felfüggesztette párttagságát három gödi DK-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni pilóták, akik lezuhantak, mert elbeszélgették az időt. Miután kiderült, hogy az ország pilótáinak jelentős részének nincs is jogosítványa, a Duma Aktuál elképzelte, milyen helyzetekhez vezethet ez. ","shortLead":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni...","id":"20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c6c02b-9947-45ed-883d-f9b7d018109f","keywords":null,"link":"/360/20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha csak pár órát playstationöztél, ne vezess repülőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","id":"20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b18e093-0435-49d2-9e89-93be3aded5ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:21","title":"A koronavírus miatt késik a Ferrari legfrissebb hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]