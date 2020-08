Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. ","shortLead":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg...","id":"20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b435c-a58e-4900-b45a-c8c20b4e2ec3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:30","title":"Gyors, takarékos vagy környezettudatos: melyik az Önhöz leginkább passzoló autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köpenyért és kesztyűért két-háromszor annyit kérnek a kereskedők, mint a járvány előtt.","shortLead":"A köpenyért és kesztyűért két-háromszor annyit kérnek a kereskedők, mint a járvány előtt.","id":"20200814_allami_fogorvos_fertotlenitoszer_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893de0d-9d8f-4bba-9881-1f78efe68a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_allami_fogorvos_fertotlenitoszer_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:45","title":"Sok állami fogorvos panaszkodik, hogy nehezen és drágán tudja beszerezni a fertőtlenítőszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére úgy ugrik 60-ról 160-ra, mint egy sportosabb személyautó 0-ról 100-ra.","shortLead":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére...","id":"20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7a5e88-86ce-44e7-acf9-8de63d8b2505","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:17","title":"Íme Balu, az 1150 lóerős új magyar versenykamion – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","shortLead":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","id":"20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df2017-8046-4a23-99e7-6bbe3a6c4d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:42","title":"Londont is elérte a klímaváltozás: 60 éve nem volt olyan hőség a briteknél, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202033_emberi_szinjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17899e1e-cf50-4f93-bfa8-205e90a34277","keywords":null,"link":"/itthon/202033_emberi_szinjatek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:28","title":"Hamvay Péter: Emberi színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","shortLead":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","id":"20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdda736-748d-4a2e-806d-8bb93742d68d","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:55","title":"Görögországban rekordot döntött a napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f72023-7eb4-4221-86d8-235c405c9e4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kővel dobálta meg egy férfi a herendi életfát Veszprémben.","shortLead":"Kővel dobálta meg egy férfi a herendi életfát Veszprémben.","id":"20200813_Ideges_volt_harommillio_forint_kart_okozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f72023-7eb4-4221-86d8-235c405c9e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a851880-e75a-4017-b6b0-bb0563ce5ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200813_Ideges_volt_harommillio_forint_kart_okozott","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:30","title":"Ideges volt, hárommillió forint kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német anyavállalat azt teszteli, hogyan szolgálhatja ki azokat, akik nyitás előtt érkeznek.","shortLead":"A német anyavállalat azt teszteli, hogyan szolgálhatja ki azokat, akik nyitás előtt érkeznek.","id":"20200812_aldi_etelautomata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a222d-2413-4438-b98d-e1e67687cfaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_aldi_etelautomata","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:05","title":"Németországban már a nyitás előtt is lehet néhány terméket venni az Aldikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]