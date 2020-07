Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati tevékenységre is használták.","shortLead":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati...","id":"20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ef5dd-6630-4a27-9558-4e311babeada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","timestamp":"2020. július. 30. 16:03","title":"Nem adja ki egy helikopterét a Lego, mert kiderült, hogy az egy háborús katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők azzal érvelnek, hogy ez ülőkoncert lesz.","shortLead":"A szervezők azzal érvelnek, hogy ez ülőkoncert lesz.","id":"20200731_apostol_koncert_papp_laszlo_sportarena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d24096-6270-4d1c-a638-36f99e1d85cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_apostol_koncert_papp_laszlo_sportarena","timestamp":"2020. július. 31. 11:26","title":"Sorra mondják le a fesztiválokat, az Apostol arénakoncertjét mégis megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","shortLead":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","id":"20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d476db9-fe4d-45e1-9fb4-1b8618b2e12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","timestamp":"2020. július. 30. 18:47","title":"Ironmanek segítenek Nagyatádnak az árvíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","shortLead":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","id":"20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc3fc28-f3bc-4406-8d27-487940064a58","keywords":null,"link":"/kultura/20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","timestamp":"2020. július. 29. 12:23","title":"Andrea Bocelli simán megszegte a karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt, az értékesítés minden egyes kategóriában jelentősen erősödött.","shortLead":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt...","id":"20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043bbe3d-5a02-4874-b27d-1f9762b71bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. július. 31. 00:48","title":"Az Apple-ről röviden: jól megy – bővebben: nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI/AFP","category":"gazdasag.zhvg","description":"A különösen súlyosan érintett országokban akár 10 évet is elvehet az emberek életéből a szennyezett levegő. ","shortLead":"A különösen súlyosan érintett országokban akár 10 évet is elvehet az emberek életéből a szennyezett levegő. ","id":"20200730_Ket_evvel_korabban_halunk_meg_a_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50b7b24-85ba-43aa-ae6b-d1e486fdaf3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Ket_evvel_korabban_halunk_meg_a_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2020. július. 30. 10:28","title":"Két évvel korábban halunk a légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet bűncselekmény.","shortLead":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet...","id":"20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2823173-9d45-4cd2-bb7f-2605b1596166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","timestamp":"2020. július. 30. 16:11","title":"Az ügyészség szerint a Budapest–Belgrád pénzszórás előkészítői sem követhettek el bűncselekményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is megjelenhetnek. De hogyan lehet \"túlélni\" ezt a nehéz időszakot, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez az időszak a párkapcsolatunkban gondot okozzon?","shortLead":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is...","id":"remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548f9dc3-8d5b-49e7-b00e-b64ed3301fcb","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","timestamp":"2020. július. 31. 07:30","title":"Nem kell búcsúzni az együttléttől, ha jön a menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"}]