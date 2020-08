Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett ÉletMentő applikációt, amely most még gyorsabb és hatékonyabb lett: chatbot funkciót is kapott, amely megkönnyíti a felhasználók dolgát és kérdezz-felelek formában segíti az elsősegélynyújtást is.","shortLead":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett...","id":"20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8df8b-7db0-4c62-8d69-e54f95dca845","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:03","title":"500 ezren már letöltötték a Mentők alkalmazását – új funkció jött az ÉletMentőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film zenéjét a Queen jegyzi.","shortLead":"A film zenéjét a Queen jegyzi.","id":"20200813_Kiderult_mi_Erzsebet_kiralyno_kedvenc_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c2db8-165e-42f5-863a-9956f576fd13","keywords":null,"link":"/elet/20200813_Kiderult_mi_Erzsebet_kiralyno_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:23","title":"Kiderült, mi Erzsébet királynő kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afedb629-9c3e-46a7-9717-e3cef656b07f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású, nagyméretű túraautók még látványosabbak lesznek. ","shortLead":"A hátsókerék-hajtású, nagyméretű túraautók még látványosabbak lesznek. ","id":"20200812_Kia_Stinger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afedb629-9c3e-46a7-9717-e3cef656b07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5490e-165e-4421-bdb0-beaeceabe83a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Kia_Stinger","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:28","title":"Kiadták az első hivatalos fotókat a frissített Kia Stingerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus végén dönt. ","shortLead":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus...","id":"20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0ce07a-b5ef-4655-a8ce-2c3e47b679a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:37","title":"A nagykörúti biciklisáv megtartását javasolja a Magyar Kerékpárosklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik a hatóságokkal.","shortLead":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik...","id":"20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ac305-71d8-48fe-87bc-78a8d293bb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:23","title":"Nem tartóztatják le azt a három férfit, akit a volt fradista megverésével gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","shortLead":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","id":"20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cfddb-3fe3-43a2-8869-1485f53aba17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:19","title":"Az Indexen dolgozó fejlesztők többsége is felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellőzte Magyarországot kelet-európai körútjából.","shortLead":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez...","id":"20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201a338-dac2-46b5-8064-5ca96680caf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:31","title":"300 milliárd forintért vesz légvédelmi rendszert Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rusvai Miklós szerint az ország már a második koronavírus-hullám elején van. ","shortLead":"Rusvai Miklós szerint az ország már a második koronavírus-hullám elején van. ","id":"20200813_koronavirus_korlatozasok_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b778df4a-d9ed-495b-9696-f55d2b28dcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_korlatozasok_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:21","title":"Virológus: Magyarországon már indokolt lenne újabb korlátozásokat bevezetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]