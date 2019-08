Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","shortLead":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","id":"20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc857ec-53e3-436a-81b7-d74a09f1273a","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:14","title":"Pénzbüntetést kapott a prostituálttal bedrogozva erőszakoskodó Tour de France-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium elmondta, hány utas tartózkodtak a két vonaton, ugyanakkor ellentmondott a MÁV-nak.","shortLead":"A minisztérium elmondta, hány utas tartózkodtak a két vonaton, ugyanakkor ellentmondott a MÁV-nak.","id":"20190830_Kiderult_hanyan_utaztak_az_egymastol_200_meterre_megallo_Intercityken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3e25ac-990e-43fa-a416-f44b2d10d011","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Kiderult_hanyan_utaztak_az_egymastol_200_meterre_megallo_Intercityken","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:57","title":"Kiderült, hányan utaztak az egymástól 200 méterre megálló Intercity-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf345a5c-9762-46e7-a609-888eacfac33f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chromebook Windowszal szembeni fölényét bizonygató Google-hirdetés járta be a netet. Az egyik online magazin arra volt kíváncsi, jogosak-e a Google érvei.","shortLead":"A Chromebook Windowszal szembeni fölényét bizonygató Google-hirdetés járta be a netet. Az egyik online magazin arra...","id":"20190830_chromebook_vs_windows_notebook_best_buy_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf345a5c-9762-46e7-a609-888eacfac33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991a646-7878-49c8-bd1c-b5d8f01d4112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_chromebook_vs_windows_notebook_best_buy_velemeny","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:03","title":"A boltban kérdezték, az eladó válaszolt: jobbak a Chromebookok, mint a windowsos notebookok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","shortLead":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","id":"20190829_bauer_oseink_tevedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f8e00-b7fe-45d9-91b6-fcfef08da7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_bauer_oseink_tevedese","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:11","title":"Bauer: Őseink tévedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második oka.\r

","shortLead":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második...","id":"20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772ca55-efb7-46c7-a30f-7ef82e7432a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:38","title":"Romániában is gond a népességfogyás, rengeteg a kivándorló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447253d6-0595-497e-9433-8f444dd5ed30","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:50","title":"Marabu FékNyúz: Handó póráza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt akarják, hogy elképzeléseik bekerüljenek a kormányprogramba, különben jöhetnek az előrehozott választások. ","shortLead":"Azt akarják, hogy elképzeléseik bekerüljenek a kormányprogramba, különben jöhetnek az előrehozott választások. ","id":"20190830_Alig_egyeztek_meg_az_olasz_kormanyrol_maris_felteteleket_szabott_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19a4b98-ede7-4c34-8323-64894f81f536","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Alig_egyeztek_meg_az_olasz_kormanyrol_maris_felteteleket_szabott_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:48","title":"Alig egyeztek meg az olasz kormányról, máris feltételeket szabott az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Világgazdaság szerint a BKV több céggel is egyeztet a kivitelezésről.","shortLead":"A Világgazdaság szerint a BKV több céggel is egyeztet a kivitelezésről.","id":"20190830_3_as_metro_klima_bkv_metrovagonmas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1dc56e-05e1-475d-8b8a-d4bacad16b89","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_3_as_metro_klima_bkv_metrovagonmas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:59","title":"Jövőre érkezhet a klíma a 3-as metróba, elvileg bontani sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]