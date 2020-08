Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

„Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz képest, hogy mennyire fúj a szél!" Mindegy, milyen a kabát, milyen az idő: bármikor és bármelyik gyereken – a ruháján, a viselkedésén, a napirendjében – találhat kifogásolnivalót az, aki szeretne. És néhány évtizede egyre többen szeretnének. „Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz képest, hogy mennyire fúj a szél!" Mindegy, milyen a kabát, milyen az idő: bármikor és bármelyik gyereken – a ruháján, a viselkedésén, a napirendjében – találhat kifogásolnivalót az, aki szeretne. És néhány évtizede egyre többen szeretnének.
2020. augusztus. 18. 13:15
Megszületett a kisbaba? Indul az anyaverseny
Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új csúcsmobiljának legfőbb ismertetőjelei, a közel félmillió forintos árcédulán kívül. Ezek a Samsung új csúcsmobiljának legfőbb ismertetőjelei, a közel félmillió forintos árcédulán kívül.
2020. augusztus. 18. 16:01
Mindennek a teteje: teszten a Samsung legkomolyabb telefonja, a Galaxy Note20 Ultra
Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy "a lengyel álláspontot" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás megismétlése nemzetközi megfigyelők részvételével.
Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy "a lengyel álláspontot" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás megismétlése nemzetközi megfigyelők részvételével.
2020. augusztus. 17. 15:50
A fehérorosz elnökválasztás megismétlését támogatja Magyarország is
Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. 2020. augusztus. 18. 14:11
Menekülő autós gázolt rendőrt Sopronban, rá is lőttek
Az építmény eredetileg Habsburg Frigyes uradalmait mutatta be, 2021-ben pedig a gímszarvas életciklusát fogja.
2020. augusztus. 17. 18:37
Negyedmilliárdból újítottak fel egy 126 éves pavilont a vadászati kiállításra
Szinte biztosra vette a techvilág, hogy a Xiaomi Mi 10 Ultra lesz az első olyan okostelefon, amelynél a kijelző alatt bújik a kamera. Pár napja bemutatták a készüléket, azonban megmaradt a kameralyuk. Most viszont újabb eszköznél emlegetik – világelsőként – a kijelző alatti megoldást.
Szinte biztosra vette a techvilág, hogy a Xiaomi Mi 10 Ultra lesz az első olyan okostelefon, amelynél a kijelző alatt bújik a kamera. Pár napja bemutatták a készüléket, azonban megmaradt a kameralyuk. Most viszont újabb eszköznél emlegetik – világelsőként – a kijelző alatti megoldást.
2020. augusztus. 19. 12:03
Jön az első olyan telefon, amelynél a kijelző alatt van a kamera
Szerinte a „klasszikus CSALÁD ellentettjét hirdetni gusztustalan és megalázó".
2020. augusztus. 18. 10:29
Szebeni István meglátta a szivárványos zászlót, és elkezdett összefüggéstelenül beszélni
Ismét névleges teljesítményen üzemel a blokk.
2020. augusztus. 19. 12:54
Egy hónapig állt, már kijavították a paksi 1-es blokk hibás turbináját