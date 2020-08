A tavalyihoz képest tíz nappal korábban, már hétfőn megnyitotta az online karácsonyi vásárát a John Lewis brit áruházlánc. Azért döntöttek a korai rajt mellett, mert az elmúlt időszakban a tavalyihoz képest közel négyszer annyian kerestek rá a karácsonyi dekorációkra a honlapjukon.

A több mint 40 üzletet és internetes áruházat is üzemeltető John Lewis honlapján az emberek máris karácsonyfákat, gömböket, ajándékkísérő kártyákat, karácsonyi fényeket és csomagolópapírt keresnek. A keresések alapján az idei kedvencek az állat alakú díszek lesznek: a páva, mókus és tukán formájúak a legkedveltebbek.

Az áruházlánc szerint az emberek valószínűleg unatkoznak a koronavírus miatt, és máris azon törik a fejüket, hogyan dekorálják majd a lakásukat – decemberben.

„A karácsonyt leginkább otthon ünnepeljük, és ahogy azt a kijárási korlátozások alatt is megfigyelhettük, az emberek elkezdtek jobban odafigyelni arra, hogyan is alakítsák az otthonukat. Így aztán nem meglepő, hogy már most azon törik a fejüket, hogyan dekorálják ki majd a lakásukat karácsonyra” – mondta Jason Billings-Cray, az áruházlánc beszerzési munkatársa a The Gardiannek.

A John Lewis „testvérlánca”, az élelmiszerszupermarket Waitrose honlapján is több mint 40 százalékkal nőtt a keresések száma a tavalyihoz képest a karácsonyi termékekre júliusban és augusztusban. A karácsonyi pitetöltelékekre is 400 százalékkal nagyobb az igény, hiszen az emberek főként otthon vannak és ők maguk kezdenek el sütni. Ráadásul a karácsonyi pudingból is 75 százalékkal többet adtak el már most.