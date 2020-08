Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","shortLead":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","id":"20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a255b4-f67d-4c83-b3fb-ee6779a5ea9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:23","title":"Megtalálták az első beteget, akit kétszer is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint antiszemitizmussal vádolta meg Magyarországot a német külügyi államtitkár. Michael Roth azonban nem sok okot adott a magyar külügy kirohanására.","shortLead":"A miniszter szerint antiszemitizmussal vádolta meg Magyarországot a német külügyi államtitkár. Michael Roth azonban nem...","id":"20200823_michael_roth_szijjarto_peter_bekeretett_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f2983b-a938-4fb9-a362-8a3707eb1413","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_michael_roth_szijjarto_peter_bekeretett_nagykovet","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:14","title":"Szijjártó bekérette a német nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20200823_baleset_harom_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32fe151-886d-4fb1-881d-ab0b2b6600c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_baleset_harom_halott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:55","title":"Hárman meghaltak, amikor három autó összeütközött Hajdúdorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sir Sean Connery skót színész, James Bond első megszemélyesítője augusztus 25-én ünnepli 90. születésnapját.","shortLead":"Sir Sean Connery skót színész, James Bond első megszemélyesítője augusztus 25-én ünnepli 90. születésnapját.","id":"20200825_Sean_Connery_90","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed971ddf-3fe7-493e-a83f-c8a3a2b1fbe1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Sean_Connery_90","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:50","title":"Koporsófényezőből 007-es ügynök – Sean Connery 90 éves ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épület körülbelül 45 család otthona volt.","shortLead":"Az épület körülbelül 45 család otthona volt.","id":"20200824_osszedolt_lakohaz_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b3862f-1798-4dae-a5d8-8ad780504048","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_osszedolt_lakohaz_india","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:50","title":"Összedőlt egy ötemeletes lakóház Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","shortLead":"A magyar teniszező a 66. helyre lép előre a világranglistán.","id":"20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c30e89-8ebb-438c-a244-3a9fe848629e","keywords":null,"link":"/sport/20200825_fucsovics_marton_dimitrov_nyolcaddonto_new_york_tenisz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:20","title":"Fucsovics legyőzte Dimitrovot, nyolcaddöntős New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","shortLead":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","id":"20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163390ca-e0e9-4120-b12e-0d66a11b3610","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:03","title":"Hűt és fűt is a magyar feltaláló vízablaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]