„Az még nem dőlt el” – válaszolta Nemesi Pál, a szegedi Fidesz polgármester-jelöltje, amikor azt szerettük volna megtudni, merre dőlt el az évtizedes vita:

vasúti-közúti vagy közúti hídja lesz Szegednek.

A nagy hírveréssel bejelentett múlt heti sajtótájékoztató nagyjából tíz percig tartott, ezen ugyanis csak azt jelentette be a polgármesterjelölt és a helyi Fidesz elnöke, aki egyben a város Modern Városok Programjának kommunikációs felelőse is, hogy tuti lesz híd, erre Nemesi személye a garancia. Még egy látványvideót is levetítettek a publikumnak, amelyen egy közúti hidat mutattak be, ennek ellenére zárta le úgy a külön interjúban Nemesi a kérdést, hogy folynak az egyeztetések. Megtudtuk, hogy az építés gazdasági koncepciója sem készült el még teljes egészében, és még nincs végleges döntés arról, hogy vegyes vagy csupán közúti hidat építenek Szegeden.

Az utóbbi hetek kampányában több fideszes politikus nyíltan beszélt arról, hogy ne is számítson az a település támogatásra, ahol az ellenzéki jelöltet támogatják a helyi lakosok. Ez már nem is szokatlan a kormányzó párt kommunikációjában, az viszont meglepő volt, hogy egy szó nem esett arról, pontosan milyen hidat terveznek, milyen forrásból, mennyiért fog az megépülni, pedig ezek nélkül az információk nélkül legfeljebb csak szokásos kampányfogásnak tűnik a nagy bejelentés. Ezért is próbáltuk a sajtótájékoztató után tisztázni, hogy akkor hogy is áll a húsz éve folyton parkolópályára tett beruházás.

A levegőben lóg a híd

„Konkretizáljuk az eddigi két-három hetes munkát” – folytatta Nemesi Pál, amikor próbáltuk megismerni a hídtervek részleteit. A beszélgetésből az is kiderült, hogy ha valóban régióközpont lesz Szeged, akkor a híd is beletartozik a megvalósítandó tervek sorába, akárcsak a szabadkai vasúti összeköttetés.

A várost tizenhét év óta vezető Botka László ellen elindított vállalkozó és csapata már a vége felé jár egy új gazdasági koncepció kidolgozásában. Annyit tudtunk meg Nemesitől az elképzeléseiről, hogy meggyőződése, a térségre vonatkozóan is közép- és hosszú távú gazdasági koncepciót kell kidolgozni, amelynek, a vajdasági kapcsolat mellett, fontos része lehet a Makó irányába tervezett elővárosi vasút is. Egyébként a Modern Városok Programjának szegedi beruházásai között is a makói elővárosi vasút járulékaként szerepel a híd.

Nemesi Pál © MTI / Rosta Tibor

Régióközpont vasúti csomópont nélkül

A vasútfejlesztések jelenleg ismert tervei szerint Aradot és Temesvárt, Békéscsabán keresztül, míg Belgrádot, a „kínai” vasútvonallal kötnék össze a fővárossal, ezek a vonalak Szegedet nagy ívben elkerülik. Igaz, ott van még a Lázár János beharangozta „körvasút”, amely Debrecentől, Nagyváradon át, szintén Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen keresztül érintené Szegedet, majd innen futna Szabadkára, végül Bajáig, Pécsig fejlesztenék.

A vasúti terveket látva, jelenleg legalábbis, nem indokolt a vasúti híd építése, de ennek elvetése a jövőre nézve is elveszi annak a lehetőségét a várostól, hogy valódi régióközpontként működjön. Megkerestük a város városfejlesztési alpolgármesterét, aki ugyan látta a kampányvideót a hídról, de annak alapján csak az derült ki egyértelműen, hogy közúti híd épül. Nagy Sándor szerint, ha valóban egy ilyen híd épülne, akkor fontos volna, hogy ne vegyék el a lehetőséget attól, hogy később egy vasúti hidat is fel lehessen ott húzni.

Bartha László szerint lemásolták a terveiket

Az elmúlt évtizedekben többen többször beígérték a híd megépítését. A város 2002-ben bukott fideszes polgármestere, Bartha László szerint a 2001-ben elkészített terveiket egyszerűen digitalizálta a szegedi Fidesz, és Nemesi sajtótájékoztatóján ezt mutatták be.

Bartha László 2002-ben © Túry Gergely

Azért avatatlan szemmel is vannak eltérések, de az tény, hogy több tervezet is készült. Évtizedek alatt változott a híd koncepciója is, és az is, milyen forrásokból lehetséges azt megépíteni. Bartha László városvezetése idején egy külön közúti, mellette egy önálló vasúti híd tervei készültek el, és két ütemben húzták volna fel azokat.

Botka László 2016 januárjában a szokásos év eleji fórumán arról beszélt, hogy az unió csak vasúti fejlesztésekhez ad támogatást, ezért nem szimplán közúti hidat kell építeni.

Rigó Mihály közlekedési mérnök pedig több tanulmányban kifejtette, hogy csapdahelyzet alakulhat ki azzal, hogy a forrás határozza meg a híd milyenségét: ha az Európai Unió vasúti fejlesztésekhez ad forrást, akkor olyat kell építeni, holott ennek a térségnek a jelenlegi gazdasági, szállítási kapacitása nem indokolja a vasútépítést, így a vasúti hídét sem.

© Facebook / Nemesi Pál

Nem véletlenül folynak évtizedek óta viták, ráadásul, időközben megépült az M43-ast átvezető híd, ami Szegedtől északra vezeti át a korábban a városon keresztül vezető kamionos forgalmat, így legfeljebb a makói könnyűvasút átvezetése és a Tisza bal partján élők „forgalmi levezetése” indokolja a hídépítést. Nem véletlenül a forgalmi dugókkal kampányolnak a helyi kormánypártiak, miközben a város más kertvárosi részéből közlekedők egy esetleges híddal sem úsznák meg a torlódásokat.

Tavaly ősszel még nem volt pénz a hídra, most majd lesz?

A Fidesz számára mindenesetre kapóra jön az, hogy évtizedek óta napirenden van a híd. Nem is sajnálják a puskaport: Botka Lászlóra tolnák a híd miatti évtizedes totojázást. A Fidelitas a tanév első napján beállt a reggeli csúcsforgalomba azzal, hogy ennek is Botka az előidézője, bezzeg, ha lenne harmadik hídja Szegednek, akkor nem kellene tolongani a dugóban.

Gyopáros Alpár, a Modern Városok Program felelőse is beszállt a helyi kampányba, szerinte a szocialista városvezetés még egy sms-t sem küldött az illetékeseknek, hogy a híd ügyét előremozdítsák. A város pedig hiába lobogtatja a kormányhatározatot, amelyben már lényegében döntöttek a híd megépítésének támogatásáról. Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester a városi televízióban nyilatkozott úgy, hogy ők már a Modern Városok Programhoz minden adatot rendelkezésre bocsátottak, innentől kezdve rajtuk nem múlik. Arról nem is beszélve, hogy a 23 megyei jogú városnak beígért 3500 milliárd forint lassan csorog, az idén 150 milliárdot osztanak ki, jövőre 85 milliárdot szignált a kormány erre a célra. Nagy Sándor szerint, ha ebben az ütemben folyik a MVP, akkor nagyjából negyven év alatt érünk a sor végére.

© Facebook / Nemesi Pál

Szeged egyébként még az MVP listájának a megvalósítási listáján sem kullog leghátul, az uszoda már épül, amivel tulajdonképpen a megyei jogú városokra az idei évre szánt összeg majdnem tíz százalékát el is happolta a város. Ráadásul, ahogy azt Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester az eddig egyetlen forrásnak tekinthető, a sajtótájékoztatón bemutatott videón észrevette, a hídnak nincsenek pillérei a mederben, ami azt is jelenheti, hogy költségesebb lehet a híd, mert minél nagyobb a nyílás, annál drágább lehet a megépítése. (Amikor a város terveket készíttetett, akkor hosszas egyeztetések előzték meg azt, hogy hova építsék a pilléreket.)

A 2017-es kormányhatározatban az szerepel, hogy a makói elővárosi vasúttal együtt támogatható egy vegyes, közúti, vasúti híd megépítése IKOP, azaz uniós és nemzeti forrásokból. Ez az utolsó hivatalos forrás. A többi csak duma.

Érdekli a gazdaság? Még több cikket talál Facebook-oldalunkon: