[{"available":true,"c_guid":"ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember elsejétől - közölte a MÁV.","shortLead":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember...","id":"20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f633a-0cb6-4943-b5c5-def65163a9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:33","title":"A MÁV nemzetközi vonatain nem lesz háló- és étkezőkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya Tállai András szerint.","shortLead":"Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya Tállai András szerint.","id":"20200829_hitel_szakkepzes_felnottkepzes_tallai_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c85eb16-dbe8-45ef-8fb3-8c42b2fa296e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_hitel_szakkepzes_felnottkepzes_tallai_andras","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:50","title":"Havi 150 ezres kedvezményes hitelt kaphatnak a szakképzésben és a felnőttképzésben tanulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","id":"20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824c3003-4fea-451e-a2e4-29009b684f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:21","title":"Kovács Zoltán második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal többet ültek a képernyő előtt, unalmukban nassoltak, így néhány hónap alatt 1-2 kilót szedtek magukra. ","shortLead":"Sokkal többet ültek a képernyő előtt, unalmukban nassoltak, így néhány hónap alatt 1-2 kilót szedtek magukra. ","id":"20200829_dietetikus_magyar_gyerekek_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69432f2a-9951-4fb1-b1b0-783f2e43e70c","keywords":null,"link":"/elet/20200829_dietetikus_magyar_gyerekek_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:03","title":"A magyar gyerekek jelentős része többet evett a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon az amerikai kiadótól. Néhány éve pedig még a kiadó játékaival promózták, milyen erős hardver is van az iPhone-okban.","shortLead":"Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon...","id":"20200829_apple_fortnite_epic_games","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9577e88-3dbf-4d84-aaca-5cce9eba4dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_apple_fortnite_epic_games","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:41","title":"Tíz év után vége a szerelemnek, az Apple kirúgta az App Store-ból a Fortnite fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szomszédos Bostwanában több száz elefánt pusztult el az elmúlt hónapokban titokzatos körülmények között. ","shortLead":"A szomszédos Bostwanában több száz elefánt pusztult el az elmúlt hónapokban titokzatos körülmények között. ","id":"20200829_antrax_mergezes_elefant_Zimbabwe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8d0418-4a97-4e14-9f7e-180ef46206dd","keywords":null,"link":"/elet/20200829_antrax_mergezes_elefant_Zimbabwe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:52","title":"Antrax végezhetett 11 elefánttal Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG ajánlójában.\r

","shortLead":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG...","id":"20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8beac6-1288-46e2-a02a-59bf4558b24c","keywords":null,"link":"/360/20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:15","title":"Ha idén nem jutott el nyaralni, ezt a két filmet nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]