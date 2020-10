A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is magával húzza.

Felértékelődött a németnyelv-tudás a Magyar Honvédségnél - írja a Világgazdaság a katonaság működésére rálátó forrásokra hivatkozva. A lap szerint a jelenség oka az utóbbi idők jelentős katonai beszerzéseiben keresendő, mivel ezek német haditechnológiát érintenek.

A beszerzések azonban nem csak az eszközök modernebbé válását eredményezik, de a precíz német háttér várhatóan magával húzza a magyar rendszert is - legalábbis ezt várják a lap forrásai. A politikai és gazdasági kapcsolatok mellett erősödik a kulturális kötődés is.

A Magyar Honvédség a legutóbb szeptemberben jelentette be, hogy 2 milliárd euró értékben vásárol 218 darab Lynx KF41 harcjárművet a Rheinmetalltól, de korábban kiderült, hogy alaposan bevásárolnak Leopard 2A7+ tankokból is. A honvédség összesen 572 milliárd forintért rendelt német fegyvereket, amit még 2018 végén jelentettek be. Ezzel 2019 első felében Magyarország volt a német hadiipar legnagyobb megrendelője.