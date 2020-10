Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az USA történetében több alelnök örökölte meg az elnöki posztot, mint ahányat megválasztottak rá. Még kevesebben tudták kinevelni a közvetlen utódjukat, ahogyan a demokrata Joe Biden szeretné Kamala Harrisszel.

\r

Az USA történetében több alelnök örökölte meg az elnöki posztot, mint ahányat megválasztottak rá. Még kevesebben tudták... Sok minden segíthet Bidennek legyőzni Trumpot, de az nemigen, hogy alelnök volt

Nagytakarítás lesz, a honvédséget is bevetik.
Takarítók és katonák is megjelennek az iskolákban az őszi szünetben

A Google videokonferenciázós szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a tanárok ideiglenesen csoportokra bontsák az osztályt, így téve egyszerűbbé a csoportbontásos feladatok elvégzését.
Remek funkciót tett a Google a Meetbe

Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és a színművészeti egyetemen is tanított.
Az RTL-nél folytatja az Indextől távozó Szabó Zoltán Meghallgatták Michel Barnier főtárgyaló beszámolóját, aki összefoglalta a megrekedt egyeztetések jelenlegi állását. A tagállamok már a legrosszabbra készülnek, a britek pedig ezen meglepődtek.
Megkezdi a felkészülést a megállapodás nélküli Brexitre az EU

Ha minden a terv szerint halad, a német Volocopter a 2024-es párizsi olimpia idején már javában szállíthatja majd az utasokat. Annak érdekében, hogy addigra üzembiztos legyen a szerkezet, hónapokon belül már repkedni fognak vele a francia főváros fölött.
Hónapokon belül felszáll Párizsban a repülő taxi, ami megváltoztathatja a városi közlekedést

Tudósok megállapították, hogy a környezetnek ugyanúgy kárt okoznak a környezetbarátként hirdetett csillámok, mint a hagyományos társaik. Le kell, hogy lombozzuk: a biológiai úton lebomló csillám sem jobb a környezetnek Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak vele. Most, hogy a G7 rátalált az információra, a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálni kezdte, rendben van-e ez így.
Most reagált a GVH arra, hogy a Sparnak 2008 óta tulajdonrésze van a magyar Tescóban