[{"available":true,"c_guid":"b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi ellen emeltek vádat.","shortLead":"Két férfi ellen emeltek vádat.","id":"20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cec841-bc9e-4fd4-b947-a9e8653dadcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","timestamp":"2020. október. 20. 08:36","title":"Autószervizből vittek el kocsikat tolvajok, mert tudták, hol vannak a kulcsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","shortLead":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","id":"20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fc8f2-426b-4642-a745-7912c8a91bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","timestamp":"2020. október. 20. 21:12","title":"Elkapta a koronavírus-fertőzést a Szent János Kórház főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70692676-30bb-40a5-9d90-c0d20b679255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban 300 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a férfira a bíróság.","shortLead":"Gyorsított eljárásban 300 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a férfira a bíróság.","id":"20201019_kezilabda_bantalmazas_kezilabdameccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70692676-30bb-40a5-9d90-c0d20b679255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba7bd5-0410-445c-8815-2c3037a7b052","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_kezilabda_bantalmazas_kezilabdameccs","timestamp":"2020. október. 19. 17:35","title":"Elítélték a siklósi kézilabdázót, aki ököllel ütötte a pályán az ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","shortLead":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","id":"20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d6ef8a-9e31-4031-91ee-155692470c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","timestamp":"2020. október. 20. 13:43","title":"Már 1600-an pályáztak sikeresen elektromos járműre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","shortLead":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","id":"20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51339931-c9dd-43f8-b29d-eeb0ab1b8e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 09:15","title":"Koronavírus: 38 beteg meghalt, 989 ember megfertőződött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország szerepét.","shortLead":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország...","id":"20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84225047-16e3-4a16-a47c-5157963a6614","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 20. 18:23","title":"Az örmény elnök szerint nem az oroszokat kell bevonni a hegyi-karabahi konfliktusba, hanem a törököket ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23637463-c968-4d93-ada0-224b602b5b24","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Várható-e csődhullám, hogyan kezelik a bajba jutott adósokat, jó-e az alacsony kamat, kockázatosak-e a jegybanki kötvényprogram nyertesei? Erről beszélt a HVG-nek Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.","shortLead":"Várható-e csődhullám, hogyan kezelik a bajba jutott adósokat, jó-e az alacsony kamat, kockázatosak-e a jegybanki...","id":"202042__wolf_laszlo_bankar__hitelpiacrol_valsagkezelesrol__felteteles_bizalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23637463-c968-4d93-ada0-224b602b5b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c910e4-bd48-4101-975f-22b54245d87f","keywords":null,"link":"/360/202042__wolf_laszlo_bankar__hitelpiacrol_valsagkezelesrol__felteteles_bizalom","timestamp":"2020. október. 19. 13:00","title":"Az OTP vezérhelyettese szerint nincs gond, amíg tisztességes a verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és november elején hétvégén végzik, 6000 helyszínen, antigén gyorsteszttel. Még a hadsereget is mozgósították.","shortLead":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és...","id":"20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb8c823-7b44-4cb6-a9eb-ec5baf45dc78","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","timestamp":"2020. október. 20. 19:36","title":"Tíz napra karanténba küldik, aki nem vesz részt az önkéntes koronavírusteszten Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]