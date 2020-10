Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","id":"20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33120ff6-c5ff-4d49-9291-c3bfe703dc5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 28. 09:00","title":"Negyvenhárom koronavírusos beteg halt meg kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be az elszámolásába - erre is felhívja a figyelmet a Duma Aktuál. Na, de mégsem mehetnek Oszkárral a politikusok a jachtjukig. ","shortLead":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be...","id":"20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b7e9ca-caae-45e8-ba99-9830790ab178","keywords":null,"link":"/360/20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","timestamp":"2020. október. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Annyi benzint számolt el egy kamupárt, hogy multipontokért kapott egy kutat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd8fb4b-1291-4df4-8d90-66bfc3e29c7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új fényszóróval és hibrid hajtásláncokkal támad a brit márka kompakt szabadidőautója.","shortLead":"Új fényszóróval és hibrid hajtásláncokkal támad a brit márka kompakt szabadidőautója.","id":"20201028_3_hengeres_motorok_a_megujult_jaguar_epaceben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd8fb4b-1291-4df4-8d90-66bfc3e29c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf377b6-ed7d-4622-bd81-030f6e8b88d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_3_hengeres_motorok_a_megujult_jaguar_epaceben","timestamp":"2020. október. 28. 07:59","title":"3 hengeres motorok a megújult Jaguar E-Pace-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám nyitva hagyná egyelőre az iskolákat. A szakemberek „váltásos” karácsonyt javasolnak. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám...","id":"20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce28995-a5f1-493f-b533-4b4056426138","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:14","title":"Merkel: Karácsonyra összeomolhat az intenzív ellátás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","shortLead":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","id":"20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a95fed-aa58-4379-8306-c8d8c56d858e","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 26. 17:16","title":"Négy százalék körül van a koronavírusosok száma a leginkább fertőzött szlovák régiókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi forgalomba kerül Dél-Koreában, azonban az ára valóban csillagászati.","shortLead":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi...","id":"20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79750e53-6c71-4b92-a6d6-00c7ad3507bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","timestamp":"2020. október. 27. 19:03","title":"26 millióba kerül az LG új tévéje – cserébe feltekerhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e887e4-60c3-4864-97e7-31a1a14963bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tulajdonosuk közel két hónapig nem számolt be az állatok haláláról. Boncolás „kegyeleti okokból” nem történt. ","shortLead":"Tulajdonosuk közel két hónapig nem számolt be az állatok haláláról. Boncolás „kegyeleti okokból” nem történt. ","id":"20201027_magyar_nemzeti_cirkusz_elpusztult_elefant_agrarminiszterium_mambo_betty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e887e4-60c3-4864-97e7-31a1a14963bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0ac784-0b53-42fb-b546-65af6712361a","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_magyar_nemzeti_cirkusz_elpusztult_elefant_agrarminiszterium_mambo_betty","timestamp":"2020. október. 27. 18:55","title":"Agrármininsztérium: Szállítással összefüggésbe hozható baleset okozhatta a magyar cirkuszi elefántok halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb899a51-c44c-4816-9784-6abc1b6f0683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijött a rendőrség videós sorozatának legújabb, 21. része.","shortLead":"Kijött a rendőrség videós sorozatának legújabb, 21. része.","id":"20201027_szabalytalan_autos_birsag_buntetes_eloeleti_pont_pofatlantanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb899a51-c44c-4816-9784-6abc1b6f0683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687b683f-1672-4ac8-8fda-38ddfe4b6252","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_szabalytalan_autos_birsag_buntetes_eloeleti_pont_pofatlantanitas","timestamp":"2020. október. 27. 14:15","title":"A rendőrök beárazták a magyarországi szabálytalankodásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]