[{"available":true,"c_guid":"73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még csak azt sem lehet tudni, hogy hol temették el az állatokat a szadai önkormányzat szerint. Egy uniós rendelet alapján pedig eleve el kellett volna égetni a tetemeket.","shortLead":"Még csak azt sem lehet tudni, hogy hol temették el az állatokat a szadai önkormányzat szerint. Egy uniós rendelet...","id":"20201028_szadai_halott_elefantok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d7284e-8f27-4bd9-a7e0-17592ed9ae25","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_szadai_halott_elefantok","timestamp":"2020. október. 28. 21:41","title":"Az önkormányzat sem tud semmit az elpusztult szadai elefántokról, a kormányhivatalhoz fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet a területen.","shortLead":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet...","id":"20201028_CISAC_zenei_jogdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db08e676-3c04-488f-ba1a-2774b9541ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_CISAC_zenei_jogdij","timestamp":"2020. október. 28. 16:55","title":"Több milliárd euróval csökkenhetnek a zenei jogdíjak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","shortLead":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","id":"20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff293d-9519-4291-bdcb-b796461dd230","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","timestamp":"2020. október. 27. 19:53","title":"Kormány kontra Alkotmánybíróság: csak az lesz méltatlan a polgármesterségre, akit megbízatási ideje alatt ítélnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","id":"20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902a532a-0af0-4d4d-9ef8-72c17cbe959f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","timestamp":"2020. október. 28. 11:27","title":"Dúró Dóra kifakadt a Facebook tiltása miatt, kormányzati fellépést követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","shortLead":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","id":"20201029_Ferenc_papa_Nizza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1b2d40-bc07-477c-a36e-d9d448b3e367","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Ferenc_papa_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 15:05","title":"Ferenc pápa is üzent nizzai merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af76e48-2338-4eaf-b1c4-4dcaa4beeb4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más kérdés, hogy mit kap érte, ha felvág vele a közösségi oldalakon. Kim Kardashian most megtudta.","shortLead":"Más kérdés, hogy mit kap érte, ha felvág vele a közösségi oldalakon. Kim Kardashian most megtudta.","id":"20201028_Jarvany_idejen_maganszigeten_bulizni_Van_akinek_osszejon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6af76e48-2338-4eaf-b1c4-4dcaa4beeb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8bf232-4c9d-45e4-899d-4e38674b02d1","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Jarvany_idejen_maganszigeten_bulizni_Van_akinek_osszejon","timestamp":"2020. október. 28. 14:11","title":"Járvány idején magánszigeten bulizni? Van, akinek összejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére, az egészségügyi működés átláthatóvá tételére és a paraszolvencia eltörlésére is szükség van. Az egyeztetések nélküli átalakítás azonban kudarcba fulladhat, és egyértelműen veszélyezteti a betegek biztonságát.","shortLead":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére...","id":"20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6042d-6a74-471e-a3d3-099f0fb7e4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Orvosi kamara: Az orvosok 77 százaléka nem írná alá az új jogviszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20201029_szmog_levego_legszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c36a66-d32c-456a-aa01-b69ef9d364f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_szmog_levego_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 29. 11:24","title":"Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc – csak néhány város, ahol gond van a levegőminőséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]